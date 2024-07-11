Коли покращиться ситуація зі світлом в Україні: голова "Укренерго" відповів

Режим електропостачання не покращиться магічним чином за один день або годину, проте поступово це все ж відбудеться.

Стан електропостачання поступово почне покращуватися наприкінці липня 2024-го.

Про це розповів в інтерв’ю "Українській правді" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.



"Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі – ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися, і ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення від кінця липня, як ми і прогнозували", – сказав Володимир Кудрицький.

В серпні ситуація ще більш покращиться. В "Укренерго" також обіцяють, що у вересні-жовтні 2024 року навіть є шанси уникати відключень.

"Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – сказав Володимир Кудрицький.

Тим часом українські оператори мобільного зв`язку назвали загрози найближчого часу. Адже вже зараз через обстріли енергосистеми України та відключення світла абоненти всіх операторів скаржаться на погіршення якості зв’язку та інтернету.

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