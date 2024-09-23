Коли повернуться регулярні графіки відключень: експерти оцінили шанси апокаліптичного сценарію

Влітку та на початку вересня українці жили в умовах відключень світла, але наразі графіки відключень не застосовують.

Експерти розповіли "РБК- Україна", коли вони повернуться на регулярній основі.

Зокрема, очільник Міненерго Герман Галущенко зазначив, що від 2022-го до 2024 року об'єкти української енергетики зазнали понад 1000 атак. І немає жодного регіону, жодного виду енергетичної інфраструктури, яка б не постраждала.

"Загальні втрати наших потужностей внаслідок атак цього року перевищують 9 ГВт. 26 серпня Росія вперше вдарила по українських підстанціях балістичними ракетами. Як результат, близько 4 млн осіб терміново відключили від електроенергії. Щоб відновитися, знадобилося приблизно 13 днів", – пояснив він.

Згідно з заявами президента Володимира Зеленського, торік максимальне споживання взимку становило саме ці 18 ГВт. Скільки доступно наразі – невідомо. Але до холодів Україна навряд чи встигне відновити потрібні обсяги.

Таким чином, регулярні графіки в будь-якому разі повернуться ближче до зими. Хоча не факт, що одразу з початком опалювального сезону.

"Це, радше, буде пов'язане з похолоданням. Коли середньодобова температура опуститься нижче нуля, можливе поступове повернення графіків стабілізаційних відключень. Спочатку одна черга, а далі, коли температура впаде ще нижче, і більше черг", – дав прогноз директор спеціальних проєктів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

За його словами, все визначатиметься темпами відновлення (оскільки роботи триватимуть і після початку опалювального сезону), погодою та інтенсивністю обстрілів енергетичної інфраструктури, якщо такі будуть.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко прогнозує повернення графіків на середину-кінець листопада.

"Звісно, прогнозувати складно. Багато залежить від планів росіян та можливостей нашої протиповітряної оборони. Думаю, навіть у Міненерго та "Укренерго" поки не знають, якими будуть графіки. По-перше, складно сказати, скільки зможуть відремонтувати пошкоджених блоків на ТЕС. По-друге, чи будуть у нас можливості відбивати атаки росіян. Тому скільки годин, скільки черг – зараз це гадання на кавовій гущі", – пояснив він.

Нагадаємо, в "Укренерго" заявили, що наразі складно спрогнозувати, скільки годин зі світлом будуть українці в холодну пору. Це, зокрема, залежатиме від погоди та обсягів імпорту електроенергії.

26 серпня Росія здійснила наймасштабнішу від початку війни атаку на українську енергосистему.