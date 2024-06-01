Коли повістку можуть надіслати поштою: нові правила оповіщення під час мобілізації

Повістка може бути надіслана засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу після завершення 60 днів, відведених законом на уточнення своїх персональних даних, зокрема на адреси місця проживання.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін.

Він пояснив, що після 17 липня 2024 року кожному громадянину від 18 до 60 років, відомості про якого містяться в Єдиному державному реєстрі призовників і який у ТЦК не уточнив свої персональні дані, може бути надіслана повістка поштою. Фактично постанова Кабміну встановлює презумпцію винуватості, бо ви зобов'язані були добровільно уточнити свої дані.

Коли повістка вважатиметься врученою

Відповідно до пункту 41 вказаної постанови, належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою є:

День отримання поштового відправлення особою, що підтверджується відміткою про отримання, тобто ви самі розписались

День проставлення у поштовому відправленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення. Так само поштар може написати, що ви відмовились

День проставлення відмінки про відсутність особи за адресою місця проживання, про яке вона повідомила ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. Тобто ви повідомили ТЦК про місце проживання, вам відправили листа, ви не отримали - значить вважається повідомленою

День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення, якщо особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання. Тобто якщо ви не повідомляли, а в Єдиному реєстрі є вказана інформація, то значить ви отримали повідомлення

День проставлень у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за зазначеною адресою місця проживання, якщо особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

"Зверніть увагу - чинне законодавство не забороняє ТЦК викликати громадян повістками, надісланими поштою, і до спливу 60-денного строку для уточнення персональних даних, тобто до 17 липня 2024 року. Але у цьому випадку норми про вручення повістки, незалежно від її особистого отримання, ще не діють, і притягнути до адмінвідповідальності за неявку по повістці можна лише якщо повістку вручили під особистий вам підпис", - сказав він.

Нагадаємо:

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Це означає, що всі чоловіки віком 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої дані для військового обліку. Насамперед йдеться про те, що вони мають уточнити актуальну адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти.

Зробити це можна як особисто – прибувши до ТЦК чи ЦНАП (центру надання адмінпослуг) чи дистанційно – через електронний кабінет. Надалі всі військовозобов'язані будуть змушені оновлювати свої дані протягом 60 днів після кожного указу президента про мобілізацію.

Якщо ж вони цього не зроблять, то повістки надсилатимуть на адресу зареєстрованого місця проживання.

У новій постанові вказано, що повістку надішлють поштою на наступний день після того, як її підпише відповідний керівник.

Водночас день явки за викликом визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки поштовим рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

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