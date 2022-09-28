Коли правильно солити борщ, суп з курки, яловичини, скільки солі потрібно покласти

Смак супу багато в чому залежить від того, коли ми додамо до нього сіль. Існують різні думки, коли солити суп, залежить це і від виду супу. Розповідаємр, коли краще солити суп, в якій кількості та як врятувати пересолену страву.

Більшість господинь вважають за краще посолити страву ближче до кінця приготування. Обґрунтовують вони таку позицію наступним чином. Якщо посолити спочатку приготування супу є ризик пересолити інгредієнти через те, що частина рідини википить, а решта стане більш солоною. Крім того, вважається, що в солоній воді приготування відбуватиметься довше. А якщо підсолити вже готовий суп, то рідина вийде солоною, а тверда частина– прісною.

Універсальне правило соління супу рятує, якщо господиня не хоче запам'ятовувати тонкощі приготування різних супів та бульйонів, то солить суп одразу після закипання та за 15-20 хвилин до готовності.

Так само як приготування загалом, так і соління різних видів супів має свої нюанси, знання яких допоможе отримати чудовий результат. Розповідаємо, як солити різні види супчиків.

Коли потрібно кидати сіль у борщ

Борщ потрібно солити наприкінці — коли основні продукти зварилися, але не переварилися, це десь хвилин за 10-20 до закінчення варіння. Якщо кулінар недосвідчений, і борщ часто переварюється, краще не ризикувати і солити спочатку, поки інгредієнти ще здатні рівномірно вбирати сіль.

Коли солити суп з курки

Ніжне куряче м'ясо швидко вариться та легко віддає свої соки, тому курячий бульйон підсолюють відразу після закипання. Бульйон, в такому разі вийде смачним і наваристим. Але якщо бульйон вариться задля курячого м'яса, в цьому випадку посолити бульйон потрібно за 10-15 хвилин до закінчення варіння.

Коли солити суп зі свинини, яловичини

Для будь-якої м'ясного супу, чи то зі свинини, яловичини та баранини діють ті ж правила, що й для курки. Щоб отримати запашний бульйон, солять після того, як вода закипить, а господиня зніме зайву піну. Якщо потрібне смачне м'ясо, то підсолюють суп за пів години до готовності.

Коли солити рибний суп

Рибні бульйони дуже легкі та дієтичні, тому їх потрібно підсолювати на початку варіння, коли закипить вода і буде знята піна. У цьому випадку бульйон виходить смачним та прозорим, а шматки риби не розвалюються.

Коли солити суп з бобовими

Бобові у прісній воді сильно розварюються, а в солоній зберігають свою форму.Тому при приготуванні господиня орієнтується на результат, який їй потрібний. Якщо потрібне пюре, бобові потрібно солити в кінці, якщо цілі бобові воду солять зразу.

Коли солити суп з грибами

Супи з грибами, не залежно з яких грибів, лісових чи культивованих готується, підсолюють наприкінці приготування. Якщо зробити це раніше, гриби вийдуть пересоленими та можуть зіпсувати смак страви.

Скільки солі потрібно класти в суп

Скільки солі класти багато в чому залежить від рецепта. Стандартна кількість – пів, одна чайна ложка без гірки на один літр рідини, на два літри — одну-дві чайні ложки. Деякі кулінари вважають цю кількість надмірною і пропонують додавати одну столову ложку без гірки на 4-5 літрів води або бульйону.

Як врятувати пересолену страву

Найпростіший спосіб – розбавити невдалий кулінарний шедевр прісною водою або бульйоном і варити ще 10-15 хвилин.

Додати інгредієнт, який збалансує солоний смак — цибулю, селеру та свіжі помідори.

Додати оцет, вино чи лимонну кислоту. Кислинка приховає зайву солоність.

Додати картоплю чи макарони.

В дуже пересолений бульйон можна опустити сиру рисову крупу в мішечку з марлі.

Солоний смак допомагає пом'якшити сметана, яку додають перед подачею на стіл.

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