Коли збирати гарбузи та які ознаки їхнього дозрівання

Під час перших заморозків плоди гарбуза можуть підмерзнути та будуть погано зберігатися. Тому важливо зібрати гарбуз вчасно, визначивши за зовнішніми ознаками ступінь його дорівання. Але якщо заморозки ранні, можна прискорити дозрівання гарбуза. Розповідаємо, як визначити, чи дозрів гарбуз і чи можна його збирати, та як у разі заморозків прискорити його дозрівання.

Коли збирати гарбуз

Термін дозрівання гарбуза можна підрахувати, користуючись інформацією на пакетиках із насінням. На них зазвичай зазначено, скільки днів потрібно для дозрівання врожаю конкретного сорту. Але цей метод годиться, тільки якщо літо видалося теплим і сонячним.

Зазвичай гарбузи, залежно від сорту, в Україні збирають від кінця серпня до листопада.

Ознаки, за якими можна зрозуміти, що гарбуз дозрів

Щільність шкірки. На шкірці зрілого гарбуза не повинно залишатися вм'ятин. Винятком є мускатний сорт гарбуза, у якого шкірка тонша і може залишати вм'ятини. Стиглість мускатного гарбуза визначають за кольором шкірки - вона повинна бути світло-коричневою або бежевою. Шкірка у зрілого гарбуза зазвичай набуває насичено-жовтого, коричневого або помаранчевого відтінку.

У стиглих овочів чітко виражений малюнок. Він відсутній тільки у зеленоплідних сортів та у гарбузів Бенінказу, які під час дозрівання вкриваються білим нальотом.

Жорстка, дерев'яна плодоніжка під час дозрівання вона стає світлішою.

Як і кавун, під час постукування по шкірці стиглий гарбуз видає не глухий, а дзвінкий звук.

Якщо розрізати дозрілий гарбуз, то м'якоть всередині його буде щільною, а не пухкою, а насіння - з твердою шкіркою. Винятком є ​​голонасінні гарбузи, у яких на насінні немає захисної оболонки.

Як прискорити дозрівання гарбуза

Розповідаємо способи, які допоможуть прискорити дозрівання гарбуза.

Приблизно за три тижні до очікуваного похолодання видаліть всі квітки на батогах гарбуза і прищепіть верхівки молодих пагонів. В такому разі рослина спрямує всі поживні речовини на розвиток плодів, що вже зав'язалися.

Якщо на рослині багато дрібних гарбузів, частину з них, а часом і всі, потрібно видалити, щоб великі екземпляри встигли дозріти.

Для швидшого дозрівання гарбуза спробуйте у квітні посіяти насіння на розсаду до глибоких горщиків, а потім на город.

Рослина дозріє швидше і дасть більші плоди, якщо удобрювати її в період плодоношення. Прискорити дозрівання гарбуза допоможе вирощування на компостній купі. Тут рослини не лише краще живляться, а й додатково прогріваються.

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