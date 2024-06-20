Коли прибудуть перші F-16 і яке українське місто будуть захищати винищувачі: деталі The Guardian

Перші винищувачі F-16, ймовірно, прибудуть до України вже влітку. Очікується, що ці сучасні будуть захищати Харків від російських ударів.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на командувача військово-повітряними силами Нідерландів генерала Арнуда Столманна та власних джерел.

"Приблизно цього літа все вибудовується", - сказав Столманна.

Нідерландах розпочалася програма навчання українських інструкторів технічному обслуговуванню літаків. За словами генерала, важливо навчити і пілотів, і інженерів, які будуть обслуговувати F-16.

The Guardian наголошує, що в Україні місяцями чекають, щоб почати використовувати винищувачі, бо їхнє використання може змінити динаміку війни і змусить РФ призупинити удари у прикордонних регіонах. Експерти вважають, що українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.

"Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї", - йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, Нідерланди назвали терміни передавання Україні перших F-16. Зазначається, що перші F-16 з'являться влітку, а потім постачання буде поставлене "на потік".

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