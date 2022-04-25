Коли ПриватБанк закриє рахунок Бонус+ та що буде з грошима українців

Коли ПриватБанк закриє рахунок Бонус+ та що буде з грошима українців

Вже від 1 травня 2022 року клієнти ПриватБанку більше не зможуть користуватися рахунком Бонус+. Читайте в ТСН.ua як і на що можна витратити ці кошти?

Речник ПриватБанку Олег Серга попереджає, що вже 1 травня 2022 року всі рахунки Бонус+ будуть закриті, а кошти, які залишаться на них, будуть передані на потреби ЗСУ.

Нагадуємо, що станом на квітень на рахунках Бонус+ в українців залишається близько 600 тисяч гривень, та від початку травня програма працювати перестане, а залишками користуватися буде неможливо.

Що це за програма Бонус+

Ця клієнтська програма лояльності була доступна для всіх власників платіжних карток ПриватБанку. Вона допомагала економити на покупках та накопичувати кошти на спеціальному віртуальному рахунку. Коли клієнт банку розраховувався картою в магазинах-партнерах, невеликий відсоток від витраченої суми повертався назад. Бонусні нарахування були індивідуальними для кожної торгівельної точки.

Пізніше накопичені кошти можна були витратити на покупки в тих самих магазинах-партнерах. Хоча існували і деякі обмеження. Наприклад, не можна було розрахуватися віртуальним рахунком Бонус+ за сигарети, алкоголь та інші акцизні товари.

На що можна витратити кошти Бонус+

По всій Україні налічується близько 40 тисяч торговельних точок, які є партнерами ПриватБанку, а тому там можна користуватися бонусним рахунком до 1 травня 2022 року. Серед партнерів - супермаркети, медичні клініки, готелі, магазини побутової техніки, деякі АЗС, ресторани, кафе, магазини одягу. Були в переліку й інтернет-магазини. За цим посиланням доступні всі точки.

Зазвичай магазини-партнери мають спеціальну наліпку у вигляді полуниці, хоча краще уточнити заздалегідь, чи приймають тут кошти з віртуального рахунку Бонус+. Також на ці кошти на сайті ПриватБанку можна придбати купон-знижку. Купон після придбання прийде на електронну пошту або в смс. Його потрібно буде показати на касі під час покупки або роздрукувати.

Як перевірити залишок коштів

Клієнти ПриватБанку, у яких підключена цю послуга, зазвичай отримують повідомлення з кількістю бонусних гривень. Але перевірити залишок можна і самостійно. Для цього необхідно зайти в застосунок або на сайт Приват24, обрати в меню "Виписка по картам", а потім "Бонус плюс". Перевірити залишок також можна в банкоматі, якщо натиснути "Перегляд балансу" - "Бонус плюс".

Чи можна зняти або переказати гроші з рахунку Бонус+

На жаль, зняти чи переказати гроші з віртуального рахунку неможливо. Їх дозволено лише витрачати в певних магазинах-партнерах.