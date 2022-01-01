Коли приїхали медики, то 17-річна дівчина вже була мертвою: на Закарпатті родина отруїлась чадним газом

Коли приїхали медики, то 17-річна дівчина вже була мертвою: на Закарпатті родина отруїлась чадним газом

Трьох потерпілих госпіталізували.

У м. Берегово Закарпатської області 31 грудня через отруєння чадним газом загинула 17-річна дівчина, ще трьох людей, серед яких 8-місячна дитина госпіталізували.

Також читайте У Полтавській області троє людей отруїлися чадним газом: всі загинули

Про це повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги.

Медиків викликав чоловік, який повідомив, що його дружина погано почувається. Коли швидка приїхала на місце події, то з'ясувалось, що 46-річна жінка, її 25-річна та 17-річна доньки і 8-місячна онучка отруїлись чадним газом.

"Медики негайно розпочали реанімаційні заходи, підключили кисень і викликали додатково фельдшерську бригаду. На жаль, на момент приїзду швидкої молодша, 17-річна дівчина вже була мертва", - йдеться у повідомленні.

Трьох потерпілих госпіталізували. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо:

У м. Берегово Закарпатської області 31 грудня в житловому будинку знайшли мертвою 17-річну дівчину. За попередніми даними, вона загинула через отруєння чадним газом.

Читайте також:

[media type="video" id="387517453"