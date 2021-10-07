Коли прокинувся, дружина була мертвою: у Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала жінка

Що саме стало причиною того, що сталося, наразі невідомо.
У Дніпрі жінка випала з вікна 12 поверху. Від отриманих травм вона померла на місці.
Про це з посиланням на власні джерела пише "Дніпро оперативне"
Як стало відомо, подія трапилася в одній з багатоповерхівок, розташованих на вулиці Кедріна. Там з вікна 12 поверху випала 33-річна жінка. Що саме стало причиною того, що сталося, наразі невідомо.
У момент події в квартирі з громадянкою також був її чоловік — він нібито спав.
Тіло жінки відправили на судово-медичну експертизу. В обставинах загибелі місцевої мешканки розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що у Дніпрі влаштували "коридор ганьби" відвідувачам концерту російської співачки Ірини Круг.