Коли Прощена неділя 2022 року: що варто знати про цей день, його традиції

Коли Прощена неділя 2022 року: що варто знати про цей день, його традиції

У неділю, 6 березня, у православних християн важливе свято — Прощена неділя. Також його називають переддень Великого посту або останній день Масниці. Які традиції цього свята існують та що варто знати про цей день — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Прощена неділя не має точної дати. Вона завжди припадає на останню неділю перед Великим постом, який триває до самого Великодня (48 днів). Також це останній день Масниці, що завершує цілий тиждень гулянь і веселощів. 2022 року Прощена неділя — 6 березня. Цього дня наші пращури обов’язково спалювали опудало “злої зими”, яка заважає приходу весни.

Прощена неділя: значення

Головне у Прощену неділю — відпустити всі образи, пробачити своїм друзям, рідним та навіть недругам, налагодити з людьми хороші стосунки та попросити вибачення самому. Існує ще одна назва Прощеної неділі — Сиропусна неділя. Це означає, що цього дня церква дозволяє їсти лише молочні страви, а від інших відмовлятися. “Сипо-пуст” буквально можна трактувати як “відпущення сиру”.

Гарний обряд відпущення образ зазвичай проводиться ввечері, після святкової літургії. Подекуди цього дня співали стихири (біблійні пісні) Пасхи, наприклад, “Пасха священная нам днесь з’явилася…”.

У часи ранніх християн ченці часто покидали свої монастирі у Прощену неділю і на 40 днів відправлялися в пустелю. Там вони молилися Богу, розмірковували про віру та готувалися до Великодня. В ці дні вони збиралися разом лише на літургії у неділі, однак пустеля — це сурове місце. Поверталися до монастирів не всі ченці. А тому з’явилася традиція перед усамітненням прощатися з усіма і прощати їм всі образи. Згодом вона розповсюдилася на весь народ.

Прощена неділя 2022: що потрібно робити

Що потрібно робити на Прощену неділю 2022 року? / Pexels

В церквах цього дня проходить особлива служба, під час якої читають частину Нагірної проповіді. Там йдеться про прощення ближніх.

Якщо людина попросила у вас вибачення, обов’язково потрібно промовити: “Бог простить і я прощаю”. Окрім цього існують багатовікові традиції наших предків, які передавалися від покоління в покоління:

якщо відчуваєте потребу, обов’язково підіть сповідатися у Прощену неділю;

накрийте святковий стіл та зберіть за ним всю родину;

у Прощену неділю, 6 березня 2022 року, не можна працювати;

якщо після обіду залишиться їжа, поділіться нею з птахами, тваринами.

Навіть вченими було доведено, що вміння прощати та відпускати негатив, благотворно впливає на наше здоров’я.

Що не можна робити у Прощену неділю

З давніх давен існували певні заборони для цього дня:

у Прощену неділю не можна вживати алкогольні напої;

суворо заборонено сваритися та ображатися;

варто відмовитися від шиття, прання, прибирання та взагалі від будь-якої фізичної праці.

Вважається, що у Прощену неділю можна творити лише добрі діла. А тому варто дати милостиню нужденному, нагодувати голодного або хоча б поступитися своїм місцем у транспорті.

Прощена неділя: молитва про прощення гріхів, яка приносить удачу

Прощена неділя: сильна молитва покаяння / Pexels

В першу чергу у Прощену неділю варто попросити вибачення у Бога. При цьому важливо справді хотіти отримати прощення гріхів. Сильна молитва покаяння на Прощену неділю:

В руці Твого превеликого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, мої справи й все тіло, і рух душі моєї. Вхід та вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець мого життя, день і годину подиху мого, кончину мою, заспокоєння душі й тіла мого. Ти ж, о Премилосердний Боже, всього світу гріхами нездоланна Благосте, незлобивий Господи, мене, більше всіх людей грішного, прийми в руці захищення Твого й збав від всякого зла, очисть безліч беззаконь моїх, подай виправлення злому й окаянному моєму житію і від прийдешніх гріхопадінь лютих завжди захищай мене, та ні в чому ж, коли гнівлю Твоє Людинолюбство, покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей Ворогам видимим і невидимим заборони, веди мене спасенним шляхом, доведи до Тебе, мого пристановища і бажань моїх краю. Даруй мені християнську кончину, не ганебну, мирну, від повітряних духів злоби захисти, на Страшному Твоєму Суді милостивому рабу Твоєму буди й причти мене до правиці благословенних Твоїх вівць, та з ними Тебе, Творця мого славлю на віки. Амінь.