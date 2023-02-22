Коли Прощена неділя 2023 року: що не можна робити, традиції та прикмети

Від 20 до 26 лютого в Україні святкують Масницю. Останній день цього тижня називають Прощеною неділею. Читайте в матеріалі ТСН.ua — що не можна робити цього дня і як правильно просити пробачення.

Останній день Масниці (Колодія) називають Прощена неділя. Відразу після нього розпочинається Великий піст, який триватиме до Великодня. Інші назви цього дня — Сиропусна неділя, Прощений день, Сиропуст. На Прощену неділю все ще дозволяється вживати яйця, молочні продукти. Але головна традиція цього дня — вибачити своїх близьких, друзів чи знайомих і попросити вибачення у них самих.

Коли Прощена неділя 2023 року: точна дата

Прощена неділя — це перехідне свято, яке пов'язане із святкуванням Великодня. 2023 року воно припадає на 26 лютого. Вже наступного дня (27 лютого) у вірян розпочнеться Великий піст, коли заборонено вживати м'ясо, рибу, молочні та сирні продукти, яйця та, в деякі дні, гарячі страви з олією. Триватиме така заборона до 16 квітня. 2023 року саме цього дня будемо святкувати Воскресіння Христове.

Прощена неділя: що не можна робити

У Прощену неділю Церква забороняє вживати алкогольні напої, а також страви з м'яса. Так віряни можуть краще підготуватися до Великого посту.

Також цього дня заборонено шити, вишивати, прати, в'язати, прибирати, займатися важкою фізичною працею чи рукоділлям.

Категорично не можна лаятися, ображати і ображатися, лихословити чи кричати на дітей.

Якщо людина попросила у вас вибачення, ви не можете їй відмовити в ньому.

Після трапези не варто прибирати зі столу, тому що це вважається поганою прикметою. Всі страви накриваються рушником — так ви закличете в дім добробут і щастя.

У Прощену неділю за народними переказами відбувається Страшний суд. Тому цього дня заборонено згадувати свої гріхи та виходити з дому після заходу сонця.

Традиції та особливості цього дня

Прощена неділя 2023 / Фото: pixabay.com

Прощена неділя повинна починатися у храмі. Там священник читає проповідь, а потім звертається до прихожан та просить вибачення за свої вільні иа невільні гріхи. В Євангелії про це навіть є окрема фраза: "А якщо не будете прощати людям провин їх, то і Отець ваш не пробачить вам провин ваших".

З самого ранку у Прощену неділю віряни просять вибачення у всіх членів сім'ї. В давні часи одружені сини та заміжні доньки обов'язково приїжджали в отчий будинок, щоб попросити у батьків вибачення і вибачити всіх самим.

Важлива традиція цього дня — відвідування могил. Там просять вибачення також у тих родичів, з якими вже не можна поговорити.

Не менш важливим є прийняття вибачення у тих, хто його просить. Жодній людині цього дня не можна відмовляти у прощенні.

Наші предки у Прощену неділю символічно спалювати опудало із соломи (зиму), яке заготовляли ще в перші дні Масниці.

Прощена неділя: як просити вибачення і що потрібно казати іншим

Ранок починається з того, що людина просить вибачення у всіх своїх рідних. Цікаво, що спочатку старші члени сім'ї вибачаються перед молодшими.

Коли у вас попросили вибачення, потрібно сказати: "Бог простить і я прощаю". Якщо з якихось причин ви поки не можете вибачити цю людину, тобі говорять: "Я поки не можу тебе пробачити, але я щиро бажаю, щоб Бог пробачив тебе".

Просячи вибачення, людина просить не суду зі сторони інших, а просто визнає, що принесла своїми словами чи діями біль і жалкує про це.

Народні прикмети

Якщо вже прилетіли ластівки — зовсім скоро прийдуть теплі дні.

Вітер дме зі східного боку — чекайте на потепління, з південного — буде тепла, але дощова погода, а з північного — на холоди.

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