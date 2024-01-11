Коли Рада розгляне нову редакцію законопроєкту про мобілізацію: нардеп відповів

Нардеп запевнив, що ВР може розглянути нову редакцію законопроєкту в будь-який час після того, як її зареєструють у Кабміні.

Верховна Рада може розглянути нову редакцію законопроєкту про мобілізацію після того, як йоо зареєструють у Кабміні.

Про це у телемарафоні розповів народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Це залежить від того, як швидко його зареєструють саме Кабінет міністрів. В принципі, Верховна Рада може все, умовно кажучи. Є така процедура ad hoc, тобто "за цими обставинами". Ми можемо його розглянути в будь-який час, коли зберемося. Я думаю, що задля таких законопроєктів ми зберемося", – сказав нардеп.

У підсумку він зазначив, що не виключає позачергової сесії парламенту.

Нагадаємо, 11 січня після значних дискусій у Раді було ухвалено рішення повернути проєкт закону на доопрацювання. За словами очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, деякі положення законопроєкту про мобілізацію прямо порушували права людини, деякі не були оптимально сформульованими.

Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів офіційно відкликав скандальний законопроєкт про мобілізацію. Очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова.

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