Коли римо-католики святкують Різдво 2022 року: історія свята, традиції та символи

Різдво Христове - особливе релігійне свято, яке наповнює людські душі теплом та милосердям. Християни західного обряду (римо-католики) святкують його 25 грудня. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які традиції існують на Різдво.

Різдво Христове святкується в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, на честь народження Сина Божого, Ісуса Христа, який викупив своєю смертю гріхи людей.

В римо-католиків свято припадає на найдовшу ніч року, коли, за легендою, народився у Вифлеємі Ісус. В Західній Україні часто цей день називають "польське Різдво". Справа в тому, що на Галичині, яка на початку XX століття входила до складу Польщі, Різдво святкувалося 25 грудня в основному поляками. А у християн східного обряду (православних) воно припадає на 7 січня.

Історія свята

Історія Різдва / Фото: Pexels

Перші відомості про святкування Різдва Христового християнами відносяться до IV століття. Існує доволі цікава сучасна гіпотеза, що дату цього свята обрали тому, що ранні християни одночасно святкували свято Боговтілення (тобто зачаття) та Великодня. Зазвичай воно припадало на 25 березня. В результаті до цієї дати додали дев'ять місяців і вийшло 25 грудня.

Однак, в Євангелії від Луки чітко вказано, що Ісус Христос народився саме в середині грудня: "І ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно зі звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти в святилище Господнє і покадити. А вся сила народу під час кадіння молилася знадвору. Тоді з’явивсь йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього: “Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана; жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім’я Йоан. (…) А як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлизавета, його жінка" (Лк 1, 8–13, 23–24).

Здається, що спільного між зачаттям Івана Предтечі та народженням Ісуса Христа. Але згідно з календарем Іоанн Хреститель (або Іван Предтеча) народився 25 червня (і був зачатий 25 вересня). Далі ж в Євангелії написано: "Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім’я Назарет до діви, зарученої чоловікові, на ім’я Йосиф, з Давидового дому; ім’я ж діви було Марія". Тобто від зачаття Івана Предтечі минуло півроку, тому Ісуса Христа Діва Марія зачала 25 березня. Не треба складної математики, щоб зрозуміти, що Син Божий народився 25 грудня (через дев'ять місяців).

За часів Франциска Ассизького у XIII столітті в храмах почали виставляти ясла з фігуркою маленького Христа. Люди могли поклонитися їм та помолитися. Згодом, традиція ставити ясла пеерд Різдвом з'явилася також і в будинках.

А ще пізніше у вівтарів в костелах почали вішати вінок з чотирма свічками. Кожної неділі Адвента (період підготовки та час очікування Різдва) запалювали одну свічку.

Основні традиції Різдва Христового

Різдвяна ялинка - особлива прикраса Різдва у римо-католиків / Фото: Pexels

Майже кожен католик напередодні Різдва Христового дотримується традиції суворого посту. Цього дня дозволено вживати в їжу лише сочиво - це зерна пшениці чи ячменю, які відварюють у воді, а потім додають трішки меду для смаку. З появою на небі першої зірки піст закінчується.

Головною прикрасою свята вважається ялинка або смерека. Її ставлять в своєму будинку віряни, а потім прикрашають кришталевими кулями, соковитими фруктами та цукерками. Існує традиція обмінюватися подарунками на Різдво. Вона сягає своїм корінням сивої давнини, коли волхви піднесли немовляті Ісусу всілякі дари. Християни західного обряду ставляться до свята з особливим трепетом. А тому витрачають чимало часу на прикрашання будинку.

В перші століття християнства була сформована традиція, за якою в храмах на Різдво, 25 грудня, служиться три особливі літургії:

меса вночі - відбувається опівночі і символізує єдність Отця та Сина;

меса на зорі - символізує появу на світ нового життя з утроби матері;

меса вдень - сивол народження Ісуса Христа.

Діти традиційно виготовляють різдвяні іграшки. Вироби мають форму сердечок, різних звірят та ліхтариків. Їх вішають на ялинку та прикрашають ними будинок.

Перед Святим вечором (24 грудня) варто покаятися в усіх своїх гріхах, відвідати сусідів та друзів, попросити у них вибачення та помиритися. Не варто сідати за святковий стіл з образою в серці.

Святкові страви

Святковий стіл на Різдво Христове: що прийнято подавати / Фото: Pexels

На святковий стіл символічно ставлять 12 страв за числом апостолів, учнів Ісуса Христа. Однак це просто традиція, а не канон. Тому, якщо у вас немає можливості приготувати стільки страв, не варто засмучуватися.

Традиційно святкове меню на Светвечір (24 грудня) в Україні включає в себе: кутю, вареники з капустою, грибами чи картоплею, пісний борщ, млинці з капустою (крокети), рибу, печену картоплю, хліб, капусту з горохом або грибами, узвар, чай, пампухи.

В кожної народності існують традиційні святкові страви, які завжди ставлять на стіл 25 грудня:

США - індичка з журавлиним соусом;

- індичка з журавлиним соусом; Литва - святкують зазвичай напередодні, подаючи кутю, нежирну їжу і обов'язково страви з риби;

- святкують зазвичай напередодні, подаючи кутю, нежирну їжу і обов'язково страви з риби; Данія - смажений гусак або качка з яблуками, рисовий пудинг, солодка каша з рисом, корицею та родзинками;

- смажений гусак або качка з яблуками, рисовий пудинг, солодка каша з рисом, корицею та родзинками; Австрія та Угорщина - птицю в жодному разі не готують, тому що вірять, що так щастя може "полетіти";

- птицю в жодному разі не готують, тому що вірять, що так щастя може "полетіти"; країни Скандинавії - м'ясні копченості, смажені поросята, солодовий напій.

Прикмети на Різдво

Випало багато снігу - цілий рік на вас буде чекати злагода та везіння.

На небі багато зірок - добре вродить горох.

Завірюха на Різдво означає, що на пасіці наступного року буде добрий рій бджіл.

На небі з'явився місяць - рік буде неврожайним.

На Різдво дитина зробить перші кроки - буде здоровою та сильною.

Основні різдвяні символи

Основні різдвяні символи / Фото: Pexels

Різдвяний вінок - виготовляється з гілок вічнозелених дерев, має чотири свічки, які запалюються кожної неділі різдвяного посту, щоб "освітити" шлях Господа. Свічки - завдяки світлу полум'я можна розігнати темні сили. Подарунки - волхви принесли новонародженому Ісусу дари, тому тепер ми обмінюємося подарунками з ближніми. Різдвяний дзвіночок - дзвін вітає народження Христа, а також відганяє злих духів. Вітальні листівки - якщо близькі та друзі не можуть бути поруч, їх вітають листівками. Різдвяний бенкет - всі родичі збираються разом за святковим столом, пригощаються смачними стравами.

Молитва на Різдво

Молитва на Різдво / Фото: Pexels

Просячи благословення всі члени родини, які зібралися біля ікони чи ясел, повинні прочитати таку молитву:

Возлюблений Господи Ісусе Христе! Ради нашого спасіння Ти став людським немовлям. У Вифлеємі Ти народився, щоб визволити нас із темряви гріха, повернути до себе й запалити в нас Твою святу любов. Преклоняємося перед Тобою, нашим Творцем і Спасителем. Віруємо в Тебе. Визнаємо в Тобі нашого Царя і Господа. На знак нашого благоговіння даруємо Тобі всю любов наших бідних сердець. Благий Ісусе, Господи Боже наш, прийми милостиво нашу жертву! А щоб була вона до вподоби Тобі, пробач нам гріхи наші, даруй нам своє світло і запали в нас святий вогонь, що його Ти приніс на землю і хочеш запалити в серцях людських. І нехай будуть душі наші вівтарем, на якому ми звершуємо жертву в Ім’я Твоє. Дай нам, щоб тут, на землі, ми завжди шукали слави Твоєї і колись удостоїлися споглядати на небесах нескінченну величність Твою. Амінь.