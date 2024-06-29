Коли Росію можна змусити до миру: військовий експерт назвав дві важливі умови

Ясність щодо майбутнього закінчення війни прийде до кінця 2024 року або на початку наступного року.

Позитивні для України зміни на полі бою є найважливішою передумовою для того, щоб змусити Росію до миру. Іншим важливим моментом стануть вибори у Британії та в США.

Таку думку висловив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, уже тепер спостерігаються позитивні тенденції — наступ ворожої армії вдається зупиняти, вона зазнає втрат.

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“Враховуючи те, що зараз в нас ліміти на артилерію виросли в 5-6 разів порівняно з тим, що було раніше, тобто Україна може собі дозволити застосовувати більше снарядів, більше зброї, бити більше по Криму – це створює певні передумови. І це має створити умови для того, щоби Росія побачила, що Україна, попри все, зміцнюється настільки, що готова до проведення певних контрнаступальних дій. І тоді вони будуть розуміти, що їм не вдається змусити нас виконати той ультиматум, який оголосив Путін, а навпаки ми ще й готуємося рухатися і звільняти території”, - пояснив Мусієнко.

Другий важливим моментом, на думку експерта, стануть вибори, які відбуватимуться в Британії і Сполучених Штатах.

“Нам треба дочекатися результатів і розуміти основні меседжі, тому що те, що говорять зараз кандидати, зокрема Трамп, не завжди корелюється з тим, мабуть, чого ми прагнемо, і з тим, що має бути. Уся ясність в будь-якому випадку прийде до кінця року – до початку наступного... Ми пройдемо осінь, подивимося, які восени будуть події на полі бою. Увійдемо в зиму, подивимося, як ворог буде діяти, наскільки ми зуміємо зруйнувати його плани. І тоді вже навесні ми вийдемо з баченням того, що можливий ще один контрнаступ український або з іншими умовами, але точно вже з позицією адміністрації президента США або чинного, якщо він переобереться, або нового", - підсумував Олександр Мусієнко.

"Мирні" договори Путіна: які варіанти закінчення війни пропонувала Росія

Нагадаємо, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики Володимир Горбач вважає, що у Кремлі не зацікавлені вести переговори з Україною про закінчення війни, оскільки президент РФ Володимир Путін та його соратники вважають своїм ворогом колективний Захід.

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