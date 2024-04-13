Коли розпочнуться повторні ВЛК для обмежено придатних: заступник міністра оборони назвав терміни

Переогляд потрібен для підтвердження придатності до служби після скасування статусу "обмежено придатний".
Повторні ВЛК для військовозобов'язаних, визнаних раніше обмежено придатними, розпочнуться з середини травня.
Про це сказав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.
Нещодавно підписаний президентом України закон №3621-IX скасував статус "обмежено придатний", який дозволяв мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків з деякими захворюваннями, але встановлював обмеження щодо військових спеціальностей, за якими ті могли проходити службу в армії.
"Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними", – пояснив Іван Гаврилюк.
Заступник міністра також прокоментував законопроєкт №10449 про мобілізацію, прийнятий Верховною радою у другому читанні. За його словами, цей закон врегульовує чотири важливі аспекти:
- обовʼязки громадян;
- обовʼязки органів місцевого самоврядування;
- облік всіх чоловіків у віці 18-60 років;
- закрито частину шпарин ухилення від мобілізації.
Заступник міністра також нагадав, що на черзі ще один законопроєкт №10379, який наразі готується на друге читання у Верховній Раді. Він зафіксує збільшення штрафів за порушення військового обов’язку і правил мобілізації.
Нагадаємо, уряд готує новий перелік захворювань для проходження ВЛК. Цей список врегулює скасування статусу "обмежено придатний".
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