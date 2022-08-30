Коли та як садити гіацинти восени у відкритий ґрунт, у горщик: поради досвідчених квіткарів

В які терміни краще висаджувати гіацинти восени у відкритий ґрунт, як краще це зробити, як висаджувати квітку у горщик — читайте в матеріалі ТСН.ua

Гіацинти, як і крокуси, тюльпани, нарциси, зацвітають ранньою весною, стають чудовою прикрасою для саду, що прокидається. Оскільки гіацинти цвітуть рано, єдиний відповідний час їх посадки – осінь.

Коли садити гіацинти восени

Вибір відповідного періоду для посадки залежить від кліматичних умов. Досвідчені квітникарі рекомендують висаджувати гіацинти у теплий період осені - у вересні до початку жовтня.

Ранні посадки можуть негативно позначитися на цвітінні. Якщо посадку буде відкладено на кілька тижнів у випадку коли очікується тепла осінь, то у цьому немає нічого страшного.

Щоб укорінитися на новому місці цибулинкам потрібен місяць. Якщо посадковий матеріал висаджений надто пізно, необхідно захистити його від заморозків, щоб продовжити період укорінення. Для цього використовують будь-який спосіб укриття: насипають опил, сухе листя або солому, розстеляють агротекстиль. Зверху плівкою прикривають, щоб захистити гіацинти від зайвих опадів.

Особливості осінньої посадки гіацинтів

Гіацинт потребує щорічної зміни місця, в іншому випадку його цвітіння поступово зменшується.

Щоб посадити гіацинт потрібно:

Підготувати ґрунт. Спочатку перекопати землю, якщо на ділянці занадто щільний ґрунт, його попередньо потрібно розпушити та додати трохи піску з торфом. Після цього накрити плівкою.

Відібрати відповідний сорт гіацинтів - для осінньої посадки рекомендуються цибулини гіацинтів розміром 4-6 сантиметрів. Від дрібних екземплярів краще відмовитись, тому що вони не порадують рясним цвітінням. Цибулини повинні бути без пошкоджень.

Перед посадкою цибулини необхідно замочити на 3- хвилин у розчині марганцівки. Розчин марганцівки можна замінити на фунгіцид.

Намітити грядки. Оптимальна відстань між рядами має становити щонайменше 25 сантиметрів, глибина посадки залежить від розміру цибулини. Відстань між цибулинами має бути не менше ніж 15 сантиметрів. У суху погоду рекомендується полити посадки.

Деякі квіткарі рекомендують покласти на дно лунок дренаж із піску та золи, щоб захистити квіти від різних хвороб. Товщина дренажу має перевищувати 5 сантиметрів.

Рослина любить світло, тому потрібно вибирати місце по світліше, інакше цвісти гіацинт буде бідненько. Грядки потрібно захистити від протягів. Іноді цибулини починають гнити від підвищеної вологості. У такому випадку необхідно збільшити дренаж.

Як виростити гіацинт в горщику

Посадковий матеріал обов'язково обробляють фунгіцидами, щоб унеможливити грибкові, гнильні ураження. Для прискорення коренеутворення та активації росту цибулини можна використовувати спеціальні стимулятори росту.

Для посадки вибирають горщики невеликого діаметра – до 10 см залежно від діаметра посадкового матеріалу. Для ефектніших композицій застосовують спільну висадку 2-3 цибулин в одну місткість. Відстань між рослинами залишають не менше 2 см, щоб не допустити їх підгнивання.

Грунт для гіацинтів можна брати універсальний, головне, щоб він був легким та поживним. Обов'язкове укладання дренажного шару, щоб не допустити застою вологи у коренів цибулини.

Для пробудження гіацинту потрібно відтворити природний період спокою. Для цього горщик з цибулинами прибирають у прохолодне темне місце – на засклений балкон або холодильник, де температура варіюється в межах 5-7 градусів. За таких умов місткість тримають 2-3 місяці. Необхідно злегка поливати ґрунт у міру просихання.

Коли з'явиться листя, близько 2 см завдовжки можна перенести рослину в кімнатні умови. Обов'язково потрібно, щоб була достатня кількість сонячного світла, інакше квітконос витягнеться та деформується.

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