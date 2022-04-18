Коли садити картоплю в Україні у квітні, травні 2022 року

Коли краще садити картоплю у 2022 році в Україні: до Великодня чи після? За якої температури, в які дні по місячному календарю потрібно садити картоплю, щоб отримати максимальний урожай - в матеріалі ТСН.ua
Коли садити картоплю
Основний фактор на який потрібно звертати увагу при рішенні коли садити картоплю - це температура і навіть не повітря, а ґрунту. Саджати картоплю в Україні потрібно, коли не буде нічних заморозків, а ґрунт прогріється до 8-10 ° тепла. В останній третині квітня ймовірно буде саме така температура, от тоді і найкраще садити картоплю. Звичайно, температура сильно відрізняється в залежності від регіону. В північних областях, картоплю можна садити на початку чи в середині травня, в південних - починати в середині квітня. Основне, орієнтуватися на температуру ґрунту.
Коли краще садити картоплю: до Паски чи після
Конкретних заборон чи рекомендацій щодо посадки картоплі в Страсний тиждень не має. Головне, це орієнтуватися на температуру, на погодні умови сприятливі для посадки картоплі. Можна садити картоплю в будь-який день Страсного тижня. Але бажано, цю роботу завершити до Страсної п'ятниці.
Коли садити картоплю по місячному (лунному) календарю
Картоплю, так само як і інші коренеплоди краще саджати коли Місяць спадає. У квітні такими днями, сприятливими для посадки картоплі є 18, 21, 22, 26, 27, у травні згідно з місячним календарем найкраще садити картоплю 1–6, 10–11, 15, 17, 19, 23–24, 27, 31 числа.
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