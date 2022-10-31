Коли та як садити тюльпани восени 2022 року

Кожної осені потрібно висаджувати цибулини тюльпанів в ґрунт. Коли це найкраще робити та як, читайте в матеріалі ТСН.ua

Коли краще посадити тюльпани у 2022 році

Для тюльпанів дуже важливо посадити їх в правильний час. Час посадки залежить від кліматичних умов та погоди. Досвідчені садівники рекомендують висаджувати тюльпани не раніше ніж за 1,5 місяця до перших передбачуваних заморозків. Цей період вважається оптимальним, цибулини встигають краще вкорінитися за прохолодної температури, відпочити та набратися сил до весни

Температура ґрунту повинна бути не нижче +10°C, температура повітря не нижче +7..+5°C.

Якщо посадити тюльпани, коли ще відносно тепло, рослини можуть прорости, а якщо пізно — не зможуть добре вкоренитися та загинуть.

Відбір якісного насіннєвого матеріалу

Для посадки потрібно вибрати цибулини розміром 3-4 см в діаметрі не більше:

міцні на дотик та з сухими лусочками,

без механічних пошкоджень, плям, цвілі, не придавлені,

з щільною коричневою, цілісною захисною оболонкою,

з товстим денцем та зародками коренів.

Для власного посадкового матеріалу після того, як відцвітуться квіти й зів’яне листя, луковиці потрібно викопати та добре просушити. Маленькі дітки-бульбочки відокремити. Перед посадкою в землю діток потрібно окремо доростити на ділянці дорощування, а цибулини діаметром 2 см та більше протравити, замочити на пів години у слабому розчині марганцю.

Висадка тюльпанів в землю

Ділянку для посадки тюльпанів готують за 30 днів до висадки. Це повинна бути добре освітлена, вирівнена, без застою води та протягів ділянка. Землю потрібно перекопати з натуральним добривом — торфом або перегноєм. Якщо це не зробити, тюльпани виростуть кривими та слабкими. Для вкорінення цибулинам необхідний калій, тому він теж має бути присутнім у складі підживлення. Найкраще змішати деревну золу та крейду та додати ще комплексне мінеральне добриво.

Великі екземпляри цибулин висаджують заглибивши їх на 12-15 см у землю, малого розміру на 8 см, або на три висоти цибулини, це називається правило «трьох висот». Відстань між рослинами 8-10 см чи 15-20 см одна від одної. Садити краще по сортах.

Укладіть цибулини в лунки хвостиком вгору, зарівняйте землю і не забудьте вкрити грядку, щоб весняні квіти не замерзли взимку.

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