Коли та як садити тюльпани восени 2022 року

Коли саджати тюльпани

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Коли краще посадити тюльпани

Для тюльпанів дуже важливо посадити їх в правильний час. Якщо посадити тюльпани, коли ще відносно тепло, рослини можуть прорости, а якщо пізно — не зможуть добре вкоренитися та загинуть.

Час посадження залежить від кліматичних умов та погоди. Досвідчені садівники рекомендують висаджувати тюльпани не раніше ніж за 1,5 місяця до перших передбачуваних заморозків. Цей період вважається оптимальним, цибулини встигають краще вкорінитися за прохолодної температури, відпочити та набратися сил до весни

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Температура ґрунту повинна бути не нижчою +10°C, температура повітря не нижчою +7.+5°C.

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Оптимальна пора для осінньої висадки тюльпанів — середина вересня і аж до початку листопада. В останні роки осіння погода в Україні досить посушлива та тепла, тому посадку треба відтерміновувати на пізніший період.

На вкорінення потрібно приблизно один місяць. Цибулини встигають прижитися до перших заморозків та впадають у спокій. З новими силами розпускаються весною.

Відбір якісного насіннєвого матеріалу

Для посадження потрібно вибрати цибулини розміром 3-4 см в діаметрі не більше:

міцні на дотик та з сухими лусочками,

без механічних пошкоджень, плям, цвілі, не придавлені,

з щільною коричневою, цілісною захисною оболонкою,

з товстим денцем та зародками коренів.

Для власного посадкового матеріалу після того, як відцвітуться квіти й зів’яне листя, луковиці потрібно викопати та добре просушити. Маленькі дітки-бульбочки відокремити. Перед посадженням в землю діток потрібно окремо доростити на ділянці дорощування, а цибулини діаметром 2 см та більше протравити, замочити на пів години у слабому розчині марганцю.

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Висадження тюльпанів у землю

Ділянку для посадження тюльпанів готують за 30 днів до висадки. Це повинна бути добре освітлена, вирівнена, без застою води та протягів ділянка. Землю потрібно перекопати з натуральним добривом — торфом або перегноєм. Якщо це не зробити, тюльпани виростуть кривими та слабкими. Для вкорінення цибулинам необхідний калій, тому він теж має бути присутнім у складі підживлення. Найкраще змішати деревне вугілля та крейду та додати ще комплексне мінеральне добриво.

Великі екземпляри цибулин висаджують, заглибивши їх на 12-15 см у землю, малого розміру на 8 см, або на три висоти цибулини, це називається правило «трьох висот». Відстань між рослинами 8-10 см чи 15-20 см одна від одної. Садити краще за сортами.

Укладіть цибулини в лунки хвостиком догори, зарівняйте землю і не забудьте вкрити грядку, щоб весняні квіти не замерзли взимку.

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