Коли ситуація зі світлом покращиться: експерт назвав час та умову

Через 10 днів дефіцит електроенергії в Україні піде на спад.

Відключення світла в Україні стануть коротшими приблизно в кінці липня-на початку серпня. Це буде можливо за умови відсутності нових атак по енергетиці.

Таку думку директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко висловив у ефірі телеканалу "Київ24".

"Дефіцит буде продовжуватися ще днів 10 і потім потрошки буде зменшуватися, бо буде спадати спека і планується виведення з ремонту одного атомного блоку", – пояснив експерт.

Він додав, що також може покращитися ситуація з тепловими електростанціями й деякими гідроелектростанціями.

"Тому вже з кінця липня-початку серпня можна очікувати дещо менших відключень", – сказав Омельченко.

Водночас він зауважив, що ситуація зі світлом покращиться лише за умови, якщо не буде нових, потужних руйнувань енергоінфраструктури України внаслідок російських атак.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз ситуація з електроенергією залишається надзвичайно складною. Однак тривалість відключень світла може зменшитися вже від 20 чисел липня.

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