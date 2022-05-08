Коли сіяти кріп та петрушку в травні 2022 році: найкращі дати для посадки у відкритий ґрунт

Коли сіяти кріп та петрушку в травні 2022 році: найкращі дати для посадки у відкритий ґрунт

Коли та як саджати кріп та петрушку в травні, як правильно саджати щоб був хороший врожай, сприятливі дні для висіву у відкритий грунт - в матеріалі ТСН.ua.

Виростити ароматну зелень кропу та петрушки, яку додають у найрізноманітніші страви, не так вже і важко. Достатньо вибрати сприятливі дні для посадки та дотримуватись певних правил.

Коли висівати кріп та петрушку у відкритий ґрунт

Період, коли висівати зелень у відкритий ґрунт визначається наступними факторами - регіоном, де висаджується зелень, кліматичними умовами, власне погодою та сприятливим днями за місячним календарем.

Регіон та погода визначають, перш за все, температуру, тому відштовхуватися при рішенні коли садити кріп чи зелень потрібно орієнтуючись на температуру. Кріп та зелень є холодостійким культурами, тому висівати їх у відкритий ґрунт можна раніше інших культур при температурі +3°C. Але, якщо в регіоні, де висівається зелень нічна температура опускається до мінусових позначок, посадку краще перенести.

Основні правила посадки кропу та петрушки

Для посіву петрушки та зелені вибирати максимально сонячні ділянки, через те, що ця зелень вибаглива до освітлення. Найкращі місця - відкриті ділянки землі, які сонце освітлює весь світловий день, без тіні.

Кріп і петрушка також не люблять багато води, тому не можна саджати їх в місцях де близько підходять ґрунтові води. Це ділянки, де після дощу вода довгий час залишається на поверхні, земля під час копання прилипає до лопати.

Потрібно звертати увагу на сівозміну. Не варто сіяти кріп чи петрушку на місці, де раніше росли селера, морква та самі петрушка та кріп. Добре, якщо попередниками були картопля, баклажани, перець, помідори, огірки, цибуля, часник.

Як правильно сіяти кріп та петрушку, щоб швидко зійшли

Висівати зелень бажано в землю, заздалегідь перекопану із добривами - компостом, гноєм чи мінеральними добривами. Щоб насіння швидко проросли, їх потрібно підготувати до посадки - замочити на добу насіння в теплій воді. Цю воду протягом доби потрібно 5-6 раз міняти. За пару днів до висіву, землю потрібно полити, щоб земля увібрала воду.

Висівати насіння потрібно на певній відстані, якщо насіння буде посаджене густо, рослини затінятимуть одна одну. Потрібно зробити борозни глибиною 1-2 см на відстані 15-20 см. Відстань між насінням бажано, щоб була 1-2 см. Можна борозни зробити широкими до 5 см та розкладати насіння на відстані 1-2 см, але не поруч, а зигзагоподібно, щоб у рослин було більше вільного простору. Якщо рослини заважають одна одній, грядки варто прорідити.

Кріп та петрушку можна висаджувати регулярно, через рівні проміжки часу, наприклад, через два тижні. Таким чином можна отримувати урожай протягом весни, літа та осені.

Сприятливі дні для посадки кропу та петрушки у травні 2022 року за місячним (лунним) календарем

Найсприятливіший час для посіву кропу та петрушки - фаза місяці, що росте.

Сприятливими днями для висіву кропу та петрушки в травні 2022 році є 12, 13, 14, 15 травня. Несприятливими днями - 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30 травня. В інші дні місяця також можна садити петрушку та кріп.

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