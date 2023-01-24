Коли сіяти, пересаджувати і удобрювати: посівний календар на лютий 2023 року

Саме в лютому розпочинається активна підготовка до весни та висаджується розсада. Щоб вибрати сприятливі дні для висаджування, скористайтесь місячним посівним календарем на лютий 2023 року, який підготував для вас ТСН.ua.

Місячний календар на лютий 2023 року: фази Місяця

Перед ставанням до садових та городних робіт, потрібно розібратися, у якій фазі буде Місяць в лютому 2023 року:

зростальний — 1 - 4 лютого, 21 - 28 лютого;

повний — 5 лютого;

щербатий — 6 - 19 лютого;

молодик — 20 лютого.

Посівний календар на лютий 2023 року: сприятливі і несприятливі дні

Найсприятливішими вважаються дні, коли місячна доба, фаза Місяця і день тижня наповнені максимальною енергією.

Згідно з цим, в лютому 2023 року сприятливими та несприятливими днями для висівання розсади будуть (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Посівний календар на лютий 2023 року / Фото: ТСН.ua

Так, найродючішим днем лютого 2023 року стане 14 число (це буде 24-й місячний день). Також варто заздалегідь дізнатися про сприятливі дні для висаджування різних культур та інших робіт:

висівання мікрозелені : 1, 2-3, 10-11, 21, 26 лютого;

: 1, 2-3, 10-11, 21, 26 лютого; висівання насіння квітів на розсаду : 1, 14, 25, 26-28 лютого;

: 1, 14, 25, 26-28 лютого; висівання насіння овочів на розсаду : 4, 22-23 лютого;

: 4, 22-23 лютого; вигонка коренеплодів на ранню зелень : 1, 2-3, 10-11, 16-17, 21, 24-5, 26 лютого;

: 1, 2-3, 10-11, 16-17, 21, 24-5, 26 лютого; пересаджування кімнатних рослин : 24-25 лютого;

: 24-25 лютого; поливання кімнатних рослин, розсади і вигоночних культур — всі дні, крім: 1, 9-10, 26-28 лютого;

— всі дні, крім: 1, 9-10, 26-28 лютого; підживлення сухими добривами : 1, 26-27 лютого;

: 1, 26-27 лютого; підгодівля з поливом : 7-8, 18-19 лютого;

: 7-8, 18-19 лютого; обрізання кімнатних і садових культур : 6, 9-10, 14-15 лютого;

: 6, 9-10, 14-15 лютого; підготовка ґрунту для пересаджування кімнатних квітів і висівання розсади : 7-8, 12-13, 16-17 лютого;

: 7-8, 12-13, 16-17 лютого; оброблення рослин від хвороб і шкідників : 4, 7-8, 14-15, 16-17, 24-25 лютого;

: 4, 7-8, 14-15, 16-17, 24-25 лютого; живцювання кімнатних рослин, пеларгонії та петунії : 24-25 лютого;

: 24-25 лютого; пікірування ранньої розсади: 4 лютого.

Також в лютому 2023 року будуть дати, коли краще відкласти в сторону городні справи і зайнятися чим-небудь-іншим. В такі числа фаза Місяця, місячна доба та день тижня сповнені мінімальною енергією. В Україні в лютому 2023 року несприятливими днями будуть:

для висівання розсади і пересаджування кімнатних рослин: 5, 6, 18-20 лютого;

для живцювання рослин: 5,18-20 лютого;

для обрізання кімнатних і садових рослин: 18-20 лютого.

Також несприятливими днями для таких робіт будуть 13 та 28 лютого. Орієнтуючись на посівний календар на лютий 2023 року, садівники та городники зможуть виростити здорову і міцну розсаду.