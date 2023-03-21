Коли сіяти редиску у відкритий ґрунт, коли садити за місячним календарем 2023 року

Коли краще садити редиску 2023 року, як це краще робити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Коли сіяти редиску у відкритий грунт 2023 року

Редиска росте швидко, буквально через місяць після посіву можна вже збирати врожай. До того ж це холодостійка культура, насіння сходить при температурі ґрунту 2 – 3 °С , сходи переносять заморозки до -2 - 3 ° С. Обмежує ріст редиски - довжина світлового дня. Якщо світла не вистачає рослини починають цвісти, а коренеплодів або не утворюють, або, якщо утворюються, то дуже дрібні та несмачні.

Висаджують редиску у відкритий ґрунт залежно від сорту. Він може бути ранньостиглим, середньостиглим, пізнім, підзимовим та зимовим.

Ранньостиглі сорти висаджують, як тільки земля прогріється до +2 градусів. Зазвичай це відбувається у березні, квітні. Температура повітря повинна прогрітися до 15 до 18 градусів.

Середньостиглі сорти висаджуються на початку червня і вимагають особливого підходу, тому що при довгому світловому дні культура швидко переходить у режим розмноження.

Пізні сорти висаджують у серпні чи вересні залежно від умов місцевого клімату.

Редиска "під зиму" висаджують, щоб культура почала проростати з першим теплом. Для цього насіння висаджують у листопаді перед заморозками, якщо є впевненість що потепління не буде і редиска не почне проростати. Такий урожай з'являється раніше за всі весняні сорти та дає великі, соковиті плоди.

Весною сіяти редиску можна впродовж усієї весни, починаючи з березня і до червня.

Коли садити редиску за місячним календарем весною 2023 року

В березні - 29-31.

У квітні - 7 - 9, 12-13, 16 -17, 22, 25 - 26

У травні - 6, 9 -10, 13 -14, 15, 17, 22 - 24.

Де та як сіяти редиску

Для вирощування редиски найкраще підходить суглинний ґрунт. У піщаному ґрунті редиска теж росте, але її потрібно часто поливати.

Коренеплід краще росте у високих грядках, тому з осені краще підготувати місце заввишки понад 20 см.

Перед посадкою потрібно скопати грядку, розбити земляні грудки та внести перепрілі добрива. Якщо грядка підготовлена з осені, перед посівом потрібно її лише розпушити на глибину 5 см і рясно полити.

Навесні, так само як і восени важливо, редису потрібно саджати так, щоб сонце світило на неї хоча б у першій половину дня. У червні, навпаки, треба подбати про те, щоб половину дня редиска була у тіні. Важливо, щоб грядка знаходилася у захищеному від вітру місці.

Головне правило сівозміни – не садити культури з одого сімейства одна за одною, щоб шкідники та хвороби не передалися у спадок. Редиска належить до сімейства Хрестоцвітих. До цього сімейства належать також капуста, бруква, ріпа, крес-салат та гірчиця. Всі ці культури повторно сіють на те саме місце з інтервалом у 3-4 роки.

Редиска добре росте після огірків, гарбуза, помідорів, картоплі, кабачків та гороху. Як сусіди вибирайте часник, цибулю, шпинат, бобові, моркву, помідори та огірки.

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