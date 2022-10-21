Коли стартує опалювальний сезон у більшості областей України

Тепло увімкнуть, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме +8 або менше градусів.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон у більшості областей України розпочнеться на початку листопада.

Про це він сказав на брифінгу 21 жовтня, повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Чернишов поінформував, що опалення у Києві почали вмикати вже 20 жовтня. Поступово тепло з’являтиметься у житлових будинках упродовж тижня.

За словами міністра, загалом опалювальний сезон у більшості регіонів України розпочнеться на початку листопада, адже від наступного тижня знову очікується потепління. Особливо – на півдні і заході.

Чернишов запевнив, що опалення всюди ввімкнуть вчасно, без перебоїв, якщо не буде непередбачуваної ситуації з ворожими обстрілами. Тепло почнуть подавати, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме +8 або менше градусів.

Міністр наголосив, що попри масовані ворожі атаки на інфраструктуру України 10 жовтня, країна повністю готова ввімкнути опалення. Зокрема, й на підконтрольній території Донеччини.

Фото: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Фото: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Нагадаємо, тарифи на тепло у прийдешньому опалювальному сезоні не змінюватимуться, однак у будинках та квартирах буде холодніше. Адже задля економії Кабмін планує "прикрутити" батареї на 2 градуси. Якщо раніше у квартирах температура не мала бути нижчою +18 градусів та +20 градусів для кутових кімнат, то за новими правилами норму знизять до +16 та +18 градусів відповідно.

Корисні поради в разі відсутності тепла

Треба подбати про утеплення житла: закрити щілини у вікнах, під дверима за допомогою спеціальних плівок, герметика, поролону, стрічок для утеплення.

Якщо у будинку центральне опалення, варто подумати про обігрівач, у приватному будинку – про різні види палива, запастися дровами, соляркою і грубкою для приготування їжі.

Придбати теплий одяг – байкові піжами, термобілизна, вовняні шкарпетки та светри. Треба обирати натуральні тканини.

Подбати про пледи та електроковдри.

Зауважимо, оскільки через увімкнені обігрівачі зростає навантаження на електромережі, можуть виникати надзвичайні ситуації. Тому експерти радять звернутися із запитом про обстеження стану електропроводки будинку до компанії, яка його обслуговує, та замінити чи утеплити вікна. Ще краще, якщо є можливість провести комплексну енергомодернізацію будинку.

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