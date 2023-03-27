Коли Страсна п'ятниця 2023 року: що можна і заборонено робити цього дня

Тиждень перед Великоднем віряни називають Страсна седмиця. Саме п'ятниця вважається найскорботнішим днем цього періоду. Вона носить назву Страсна п'ятниця. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що можна і чого не можна робити цього дня.

Страсна п'ятниця — найсуворіший день Страсного тижня (седмиці). Вона прив'язана до святкування Великодня, тому щороку її дата змінюється. 2023 року Страсна п'ятниця припадає на 14 квітня.

Що означає Страсна п'ятниця

Велика або Страсна п'ятниця — день, коли Ісус Христос здійснив свій шлях на Голгофу, зазнав смертної муки і помер на хресті. За традицією цього дня віряни згадують про страждання і розп'яття Сина Божого, адже вони передували Його Вознесінню.

За традиціями цього дня не влаштовують гучних святкувань, не ходять в розважальні заклади і не працюють фізично. Віряни, які дотримуються Великого посту, вважають Страсну п'ятницю найсуворішим днем. Деякі суттєво обмежують себе в їжі і вживають тільки воду та пісний хліб.

Під час богослужінь в храмах на Страсну п'ятницю обов'язково читають дванадцять уривків з Євангелії, в яких розповідається про події на горі Голгофі. Літургій цього дня не буває. Але о третій годині дня з церков виносять Плащаницю — плат, на якому зображений Ісус Христос, який лежить у гробі. Плащаницю обов'язково виносять з вівтаря, а потім встановлюють посередині храму на спеціальному помості, який прикрашають квітами. Увечері проходить друга служба Божа, під час якої віряни стоять з запаленими свічками в руках. Тоді Плащаницю обносять навколо храму.

Що можна і чого не можна робити в Страсну п'ятницю

Що можна і чого не можна робити в Страсну п'ятницю / Фото: pixabay.com

Працювати цього дня не прийнято, особливо по дому. Віряни проводять весь час в молитві та роздумах про страждання Ісуса Христа. Всі домашні справи намагаються закінчити в Чистий четвер, який передує Страсній п'ятниці. Згідно з церковними повір'ями цього дня не можна:

прати і прибирати;

шити, в'язати, вишивати;

працювати сокирою, зокрема, рубати дрова;

працювати в городі чи полі за допомогою залізних гострих предметів;

сміятися, веселитися, розважатися, влаштовувати великі обіди.

Вважається, що люди, які порушать ці заборони, весь наступний рік будуть плакати.

Цікаво, що навіть в Страсну п'ятницю є робота, якою займатися дозволяється. Зокрема, можна починати пекти паски на Великдень. А ще церква дозволяє сіяти насіння в городі або полі. Навіть вважалося, що якщо посіяти в Страсну п'ятницю петрушку або капусту, то їхній урожай подвоїться. А ось картоплю або пшеницю не садили. Вірили, що тоді вона погано зійде.

Раніше паску обов'язково випікали в домашній печі, яку прикрашали гілочками освяченої верби. Потім її використовували як оберіг від зла.

Народні прикмети в Страсну п'ятницю

Кажуть, що хліб, який був спечений цього дня, точно не запліснявіє і не зачерствіє. А ще вірили, що навіть шматочок такого хліба здатний вилікувати більшість хвороб.

Після служби в Страсну п'ятницю додому несли 12 запалених свічечок, яких не гасили. Вони повинні були догоріти до кінця. За прикметами, це допоможе принести в дім щастя і благополуччя.

Також за прикметами на плювали на землю. Вірили, що якщо плюнути — то святі відвернуться на цілий рік.

Молитва в Страсну п'ятницю

Ісусе,

Мені жаль, що муки й смуток, яких Ти зазнав на хресті, були необхідні для порятунку людства. Ти не хотів, щоб ми були рабами страху, тривоги чи гріха, тому Ти пожертвував Собою, щоб Любов перемогла.

Це Любов, яка висіла на хресті та віддала все, щоб урятувати нас. «Звершилось» стало криком перемоги, бо Ти переміг усе, що тримало нас у полоні.

Завдяки Твоїй жертві я назавжди маю можливість близькості з Тобою. Дякую! Покажи мені, як ділитися Твоєю любов’ю сьогодні й кожного дня.

Використовуй мене, щоб досягти світу, для викуплення якого Ти помер.

Амінь.

Читайте також: