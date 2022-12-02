День святого Миколая 2022 року — день, на якого з нетерпінням чекає кожна українська дитина. Адже в ці темні часи дуже важливо подарувати малюкам трішки світла, тепла і добра. Але в українців з'явилося запитання: коли святкувати день святого Миколая: 6 чи 19 грудня? Відповідь читайте в матеріалі ТСН.ua.

Цьогоріч у багатьох вірян з'явилося нове запитання: якого числа потрібно святкувати день святого Миколая? Чи робити це 19 грудня, як звикли українці, чи переходити на 6 грудня? Відповідь дали у Православній Церкві України (ПЦУ).

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook ПЦУ написала, що святкувати день святого Миколая 2022 року ми будемо все ще 19 грудня. Адже рішення про зміну календаря ухвалено не було, хоча наразі і триває обговорення такої можливості. Тому дати всіх зимових свят поки що залишаються тими ж, що і раніше:

19 грудня – вшановуємо святителя Миколая Чудотворця

7 січня – Різдво Христове

14 січня – вшановуємо святителя Василія Великого

19 січня – свято Хрещення Господнього

Однак, в окремих громадах, згідно з постановою Священного Синоду Православної Церкви України, богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути завершено 25 грудня. Рішення приймають громада і настоятель.

Серед українців святий Миколай завжди був знаковою фігурою. В культурі інших країн світу він носить інші назви: Санта Клаус, Сент Ніколас тощо. Віряни західного обряду свято святкують 6 грудня. Зранку діти прокидаються і знаходять в різдвяних шкарпетках солодощі і інші подарунки. Але малюки в Україні знають, що сюрпризи від Миколая варто шукати під подушкою.

Різдво Христове: дискусії щодо святкування

Останній місяць точаться дискусії щодо дати святкування Різдва Христового. Православні українці навіть розділилися на два табори: ті, хто хоче перейти на святкування 25 грудня, і ті, хто вважає, що потрібно залишити дату 7 січня. І хоча більшість вірян все ще дотримується другої точки зору, прихильників святкування 25 грудня стає дедалі більше.

В матеріалі "Коли правильно святкувати Різдво Христове: 25 грудня чи 7 січня" ТСН також розбирався, яку дату вибрати. Тут можна знайти думки різних людей та ПЦУ.

Читайте також: