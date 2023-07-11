Коли святкуємо День Української Державності: чому сьогодні це свято дуже важливе для українців

28 липня 2023 року Україна вдруге відзначатиме День Української Державності. Торік Президент Володимир Зеленський своїм указом запровадив нове державне свято, яке святкуватиметься в День хрещення Київської Русі. Свято відзначається цього дня, посилаючись на багатовікову історію українського державотворення. Яка сягає своїм корінням часів заснування міста Києва та розквіту держави за правління князя Київського Володимира Великого.

Чому саме 28 липня?

В Україні святкування Дня хрещення Київської Русі було офіційно запроваджено указом Президента 25 липня 2008 року. Датою свята було обрано 28 липня – це день, коли вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира. Саме за його правління була прийнята християнська віра. З історії відомо, що хрещення Русі припадає на 988 рік, коли християнство стало офіційною державною релігією на землях українців-русинів. Хоча сам Володимир Великий до того, близько тридцяти років, сповідував язичництво. Та він був мудрим і далекоглядним політиком, тому прийняв християнство, щоб зміцнити Київську Русь. Також князь мав на меті налагодити зв’язки з Візантією – тоді наймогутнішою державою світу та розвивати стосунки з європейськими країнами.

Цього року Україна святкуватиме 1035-ту річницю хрещення Київської Русі, від якої наша країна перейняла культуру, традиції та звичаї. Тому це свято дуже важливе для українського народу, адже його історія починала творитися тисячоліття тому.

Навіщо святкувати День Української Державності

Урочисте відзначення Дня Української Державності має на меті привернути увагу суспільства до цінних національних традицій, які лягли в основу формування державності, і відзначити всі важливі етапи цього процесу.

Ухвалений закон про святкування спрямований на сприяння утвердженню принципу спадкоємності українського державотворення, захисту національних інтересів України. Головне - це збереження історичної справедливості та протидія фальшивим інтерпретаціям, які сьогодні поширюються державою-агресором щодо історичних аспектів української державності.

Метою відзначення Дня Української Державності є закріплення зв'язку між сучасними українцями та їх предками, які протягом багатьох поколінь будували державу для українського народу. Це свято призначено для виховання у всіх громадян України розуміння того, що наш народ має багатовіковий досвід у державотворенні, власну культуру, самобутність та український характер.