Коли святкують весняне рівнодення 2022 року: традиції, що можна і не можна робити, прикмети

Коли святкують весняне рівнодення 2022 року: традиції, що можна і не можна робити, прикмети

ТСН.ua розповідає, що таке весняне рівнодення, які основні традиції є в цього свята, що можна і не можна робити.

Свято весняного рівнодення з давніх-давен з нетерпінням чекали наші предки, адже дні ставали все довшими і теплішими. У слов'ян Новий рік святкували саме в час, коли весна остаточно вступила в свої права. Весняне рівнодення відрізняється своїми традиціями, про які варто пам'ятати для збереження своєї культурної спадщини.

Коли весняне рівнодення 2022 року

2022 року весняне рівнодення святкують 20 березня о 17:35 годині за Київським часом. Наші предки казали, що саме в цей момент приходе справжнє тепло і можна забути про заморозки. Ще з давніх-давен вважали, що весняне рівнодення - це час, коли сонце перетинає небесний екватор і опиняється в північній, а не південній півкулі. Час дня і ночі зрівнюються. А вже з 21 березня 2022 року день почне поступово збільшуватися.

Традиції наших предків

Весняне рівнодення - час оновлення / Pexels

Весняни рівнодення у слов'ян наділялося особливими властивостями. Наші предки вірили, що дні стають довшими не просто так, адже це світло перемагає темряву. Вважалося, що 20 березня, тобто день весняного рівнодення, потрібно провести в доброму здоров'ї, гарному настрої та дружніх відносинах.

У слов'ян весняне рівнодення називалося по-різному, але найбільш популярними назвами були "40 птахів", "Сороки", "Жайворонки". Жінки часто випікали печиво, яке мало форму птахів, влаштовували застілля з пишними словами. Також обов'язково співали обрядових пісень, голосно закликаючи весну та птахів з теплих країв.

Колись в день весняного рівнодення чоловіки добували "нове багаття". Це робили стародавнім способом - тобто терли дерев'яні палиці одна об одну. Такий вогонь називався "живим". Вірили, що він допомагає:

захистити жителів населенного пункту, де горить полум'я, від різних хвороб;

додати здоров'я худобі - для цього через "живий" вогонь проганяли ціле стадо.

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А ще весняне рівнодення - це день оновлення, початку особливого життєвого циклу. Саме тому поради на це свято пов'язані зі всім новим:

потрібно прибрати вдома, викинути непотрібні і старі речі;

створіть для себе план дій на найближче майбутнє, подумайте, чим будете займатися;

загадайте найзаповітніше бажання, запишіть його на аркуші паперу, а потім сховайте його;

помиріться зі своїми рідними, забудьте образи.

Весняне рівнодення краще провести в молитвах, щоб очистити свої думки від усього поганого. Так ви зустрінете весну з гарним настроєм.

Що не можна робити

На весняне рівнодення вже повернувся жайворонок з теплих країв - скоро прийде потепління / Pexels

Наші предки вірили, що в день весняного рівнодення не можна лихословити, злитися, сваритися. Вважалося, якщо провести це свято в конфліктах, вас чекають проблеми протягом всього наступного року. Також не прийнято було починати нові справи, адже наші пращури вірили, що вони не матимуть успіху.

Існувало повір'я, що 20 березня в світ виходить нечисть, яка може принести людині шкоду. А тому після заходу сонця надвір виходили лише з запаленою свічкою для відлякування злих духів.

Весняне рівнодення - прикмети