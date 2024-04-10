Коли та чим підживлювати півонії весною для пишного цвітіння

Коли підживлювати півонії весною, чим краще це робити, народні методи підживлення

Досвідчені садівники кажуть, що якщо півонії ніяк не хочуть цвісти, їх потрібно підживлювати, причому в правильні терміни і неодноразово.

Якщо під час садіння рослини до ями поклали добрива, протягом перших двох років квіти не потребують додаткового підживлення. Підживлювати їх потрібно буде вже на третьому році.

Коли потрібно підживлювати півонії

За час вегетаційного періоду півонії її потрібно підживлювати чотири рази, а саме:

На самому початку сезону, ранньою весною.

В період бутонізації.

Під час цвітіння.

Після цвітіння.

Перше підживлення півонії

Перше підживлення півоній проводять ранньою весною, одразу після того, як з'являються червоні паростки рослини висотою 8-10 см. Перше підживлення повинно допомогти рослині швидко сформувати потрібну кількість стебел і листя. Для раннього підживлення найкраще підійде настій коров'яку. Щоб його приготувати, з'єднайте одну частину коров'яку з п'ятьма частинами води. Настоюйте розчин на сонці 7 днів. Перед використанням розведіть із водою у співвідношенні 1:10. На один кущ використовуйте два літри настою.

Добре підійдуть для підживлення в цей період дріжджі. Щоб приготувати потрібний розчин для цього, до півлітрової банки теплої води всипте 100 г цукру та 100 г сухих дріжджів. Перемішайте і залиште розчин на дві години в теплому місці. Для підживлення розведіть у воді, 750 мг розчину в 10 л води.

Друге підживлення під час бутонізації

Коли з'являються бутони, проводять друге підживлення квітів для того, щоб стимулювати їх утворення, а також надати рослині перед цвітінням сил та енергії.

У цей період підживлювати півонії можна такою сумішшю добрив: 10 г сечовини, 15 г сірчанокислого калію і 15-20 г суперфосфату змішайте, розсипте навколо рослини, засипте ґрунтом.

Калій та фосфор, магній, інші мікроелементи, які потрібні рослині в цю пору, є і в органічних добривах, зокрема, багато їх містить зола. До настою коров'яку, приготованого, як для першого підживлення, додайте 1 л золи. Залиште на годину настоюватися. Поливати потрібно з розрахунку 2 л настою на кущ півоній.

Ще можна взяти шматочки половини буханця будь-якого дріжджового хліба, додати цукор і залити 5 д теплої води. Настояти, розім'яти набряклий хліб руками та полити цією масою піони.

Третє підживлення півоній

Втретє півонії підживлюють на самому початку цвітіння для того, щоб якомога довше подовжити цей період.

З народних способів можна використовувати борну кислоту та яєчну шкаралупу.

5 мг борної кислоти розчинити в одному літрі гарячої води, потім розчинити в 10 л води та підживлювати перед самим цвітінням.

Або подрібніть висушені шкарлупки від яєць та залийте теплою водою. Залиште настоюватись. Коли настій почне виділяти неприємний запах, десь через 2 тижні, підживлення готове. Розведіть його у відрі води та полийте перед цвітінням землю.

Четверте підживлення півоній після цвітіння

Після того, як рослини повністю відцвітуть, проводиться останнє підживлення квітів для того, щоб рослина відновила сили після цвітіння та змогла пережити зиму.

У цей період не можна вносити будь-яких доз азоту, лише калій та особливо фосфор. Підгодуйте рослину по 1 ст. л суперфосфату та 1/2 ст. л сульфату калію або будь-якого іншого калійного добрива, що не містить хлор.

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