Коли та як найкраще садити кавуни у відкритий ґрунт: поради для посадки в червні

Через тимчасову окупацію південних територій росіянами в Україні очікується дефіцит херсонських кавунів. Ця популярна в Україні баштанна культура не вимоглива до ґрунту, не боїться посухи, тому варто спробувати її виростити самостійно. Коли краще садити кавуни в Україні, які секрети при цьому потрібно пам'ятати - в матеріалі ТСН.ua

Селекціонери вивели багато сортів та гібридів баштанних з коротким вегетаційним періодом. Саме такі сорти краще вирощувати у більш північних регіонах України як у відкритому ґрунті, так і у теплиці. Але щоб урожай справді порадував, потрібно не лише враховувати особливості вирощування цієї культури, а й знати, коли садити кавуни на розсаду та на грядку. Як і у випадку з іншими культурами, висіваючи баштанні на розсаду, урожай можна отримати раніше.

Як вибирати насіння кавуна для садіння

Перше, що потрібно зробити це правильно вибрати посівний матеріал. Насіння всіх гарбузових, зокрема і кавуна, може довго лежати при дотриманні правил зберігання, але не варто купувати насіння, яким понад 5 років. Найкращий врожай буде із насіння якому 1–2 роки.

Насіння, куплене в магазині вже певним чином оброблене та готове до посадки. Якщо ж це домашнє насіння, то його потрібно підготувати перед посадкою наступним чином.

Потримати насіння в теплій воді до 3 годин.

60 хвилин потримати в слабкому розчині марганцю.

Після цього викласти насіння на вату і залишити на 2 доби в теплому і сонячному місці.

Коли краще сіяти кавун у відкритий ґрунт в Україні

Багато хто помилково думає, що висаджувати насіння кавуна у відкритий ґрунт можна лише на Півдні України. За бажанням посадити зразу у відкритий ґрунт кавуни та дині можна і в холодніших регіонах. Так само як для розсади, насіння для вирощування у відкритому ґрунті потрібно попередньо замочити та висушити.

Якщо регіон вирощування кавуна знаходиться на Півдні України, висівати насіння можна відразу на грядку, як тільки ґрунт прогріється. На глибині закладення ґрунт повинен бути не нижче 12 °C, а гарне проростання насіння відбувається уже при 15 °C.

У центральних та північних регіонах якщо весна і літо не балує високою температурою, потрібно зробити «теплі грядки». Для цього на ділянці роблять траншею, в неї закладають рослинні залишки та гній, присипають ґрунтом і рясно поливають. Висота таких грядок до 70 см, а ширина - до 1 м. Грядки рекомендується робити в травні, щоб за 10-14 днів ґрунт прогрівся. Якщо ґрунт прогрівся, у ґрунті роблять лунки та висівають насіння на глибину 3-5 см, по 2 насіння на 1 лунку. Далі над грядкою встановлюють парник. Коли вдень температура буде 20-25 ° C, парник прочиняють, а коли настануть теплі ночі - знімають повністю.

У спекотну погоду, яка у червні панує в України, насіння кавунів та динь можна висаджувати прямо в ґрунт, без попереднього прогріву. Але потрібно брати насіння з коротким вегетаційним періодом.

Оптимальна температура для формування стебел та зав'язування плодів кавунів 25-30 ° C вдень та 15 ° C вночі. Зав'язування найкраще відбувається у сонячні дні. Як низькі температури, так температура близько 40 ° C згубно впливає на рослину.

Як сіяти насіння кавуна на відкритих ґрунтах?

Підготуйте лунки глибиною 8–10 см, відстань між лунками — не менше 0,5 м, міжряддя - до 1 м. Приготуйте суміш із золи, землі, перегною та нітроамофоски (1 ч. л) та засипте у кожну лунку одну столову ложку цієї суміші. Полийте лунки.

В лунку кладіть по 2-3 штуки насіння на глибину 6-9 см. Глибина загортання залежить від структури ґрунту, розмірів насіння та зволоженості ґрунту.

Присипте зверху перегноєм.

Закрийте посіви агроволокном або плівкою для прискорення сходів.

Якщо температурний режим і вологість підходить насінню, сходи кавунів з'являться через 6-10 днів. Після появи першого листочка грядки краще замульчувати тирсою або соломою, щоб зупинити зростання бур'янів і зберегти вологу в ґрунті.

Коли саджати кавуни в червні за місячним (лунним) календарем

У червні сприятливі дні за лунним календарем є 3, 7–16, 20, 21 та 30 червня. Небажані дні – 6, 17, 27 та 28 червня.

Догляд за кавунами у відкритому ґрунті

Після появи сходів їх проріджують перший раз, а після появи 4-5 листків – другий. Догляд за рослинами зводиться до поливу та підживлення кавуна.

Поливають кавуни наступним чином:

Перший раз у фазі 5-7 листя.

Коли рослини масово цвітуть - другий раз.

Наступні поливи коли почнуть формуватися плоди.

Всього за сезон кавуни поливають 8-10 разів.

Норма поливу - 10 л на 8-10 рослин.

Застосовують три основних методи поливу: полив по борознах, дощування та краплинне зрошення.

Підживлення кавуна

Добре кавун реагує на мінеральні добрива. Але надмірна кількість азоту робить плоди не м'ясистими. Крашу коли розсада починає формувати батоги, внести розчин коров'яку або курячого посліду. Також у цей період можна підгодувати рослини суперфосфатом. Коли утворюються зав'язь рекомендується застосовувати фосфор та калій. Можна обприскувати мінеральними добривами із мікроелементами. Але за сезон не варто удобрювати кавуни більше ніж 2-3 рази.

Найголовніше, що потрібно пам'ятати - за низьких температур кавуни хворіють та можуть загинути. Тому якщо літо буде холодним або очікуються непередбачувані погодні умови, кавуни потрібно накривати плівкою.

Чи можна садити кавуни та дині поряд?

Кавун та диня належать до сімейства гарбузових. Диня цілком підходить для "сусідства" з кавуном. Оскільки рослини схильні розростатися, не рекомендується висаджувати їх разом надто близько. Не варто їх садити близько ще й тому, що баштанні схильні до зараження однаковими хворобами.

