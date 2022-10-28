Коли та як обрізати малину, щоб отримати чудовий урожай

Восени кущі малини потребують особливої уваги. Особливо це стосується ремонтантної малини. Як обрізати малину і коли, як подбати про ремонтантну малину в осінній період — читайте у матеріалі ТСН.
Правильне обрізання та підгодівля малини восени стимулюють інтенсивне зростання і врожайність наступного року.
Коли потрібно обрізати малину
Осінь — найкраща пора для обрізання малини. Якщо звичайну малину краще обрізати на початку осені або в середині до приходу стійкого холоду, то обрізання ремонтантних сортів малини (це сорти, що приносять урожай двічі за сезон, плоди дозрівають до настання морозів) потрібно проводити максимально пізно восени, в листопаді, або, залежно від погодних умов, навіть у грудні з приходом стійких морозів.
Якщо ремонтантну малину обрізати занадто рано, то всі поживні речовини не встигнуть надійти зі стебел до коренів, і наступного року можна не чекати на вдалий врожай.
Як правильно обрізати малину
Для хорошого врожаю малину потрібно проріджувати кожні 2-3 роки, періодично пересаджувати зайві пагінці на інше місце.
Якщо малина буде загущена, вона почне хворіти та погано родити.
Що саме потрібно обрізати:
- Гілки, які обсохли, зрізаємо, вони в будь-якому разі вже не даватимуть плоди.
- Обрізати потрібно дворічні стебла, знайти їх легко — вони відрізняються за зовнішнім виглядом від молодих, зелених гілочок.
- Пагінці, на яких багато зеленого листя, обрізаємо в половину довжини.
- Можна обрізати стебла під самий корінь, щоб не проникали та не розмножувалися шкідники й комахи.
- Рекомендують у кожному кущі залишити по 5 здорових стебел.
Як обрізати ремонтантну малину
Малину ремонтантних сортів рекомендують обрізати одним зі способів:
Низьке обрізання — коли його проводять низько, під корінь. В такому разі обрізається вся надземна частина, завдяки цьому всі можливі фітопатогени та шкідники видаляються з ділянки. У цьому разі для здорового урожаю не потрібно жодного додаткового оброблення хімічними речовинами.
Можна застосовувати високе обрізання ремонтантної малини. Воно підійде для тих, у кого немає літніх сортів малини. В такому разі обрізаємо стебла малини лише наполовину, залишаючи їх приблизно 1 м заввишки. За такого обрізання можна буде зібрати невеликий урожай влітку та повноцінний урожай восени.
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