Коли та як обрізати малину, щоб отримати чудовий урожай

Восени кущі малини потребують особливої ​​уваги. Особливо це стосується ремонтантної малини. Як обрізати малину і коли, як подбати про ремонтантну малину в осінній період — читайте у матеріалі ТСН.

Правильне обрізання та підгодівля малини восени стимулюють інтенсивне зростання і врожайність наступного року.

Коли потрібно обрізати малину

Осінь — найкраща пора для обрізання малини. Якщо звичайну малину краще обрізати на початку осені або в середині до приходу стійкого холоду, то обрізання ремонтантних сортів малини (це сорти, що приносять урожай двічі за сезон, плоди дозрівають до настання морозів) потрібно проводити максимально пізно восени, в листопаді, або, залежно від погодних умов, навіть у грудні з приходом стійких морозів.

Якщо ремонтантну малину обрізати занадто рано, то всі поживні речовини не встигнуть надійти зі стебел до коренів, і наступного року можна не чекати на вдалий врожай.

Як правильно обрізати малину

Для хорошого врожаю малину потрібно проріджувати кожні 2-3 роки, періодично пересаджувати зайві пагінці на інше місце.

Якщо малина буде загущена, вона почне хворіти та погано родити.

Що саме потрібно обрізати:

Гілки, які обсохли, зрізаємо, вони в будь-якому разі вже не даватимуть плоди.

Обрізати потрібно дворічні стебла, знайти їх легко — вони відрізняються за зовнішнім виглядом від молодих, зелених гілочок.

Пагінці, на яких багато зеленого листя, обрізаємо в половину довжини.

Можна обрізати стебла під самий корінь, щоб не проникали та не розмножувалися шкідники й комахи.

Рекомендують у​​​​​​ кожному кущі залишити по 5 здорових стебел.

Як обрізати ремонтантну малину

Малину ремонтантних сортів рекомендують обрізати одним зі способів:

Низьке обрізання — коли його проводять низько, під корінь. В такому разі обрізається вся надземна частина, завдяки цьому всі можливі фітопатогени та шкідники видаляються з ділянки. У цьому разі для здорового урожаю не потрібно жодного додаткового оброблення хімічними речовинами.

Можна застосовувати високе обрізання ремонтантної малини. Воно підійде для тих, у кого немає літніх сортів малини. В такому разі обрізаємо стебла малини лише наполовину, залишаючи їх приблизно 1 м заввишки. За такого обрізання можна буде зібрати невеликий урожай влітку та повноцінний урожай восени.

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