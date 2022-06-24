Коли та як підживити гортензію для росту та цвітіння, місячний календар підгодівлі 2022 року

Коли та як підживити гортензію для росту та цвітіння, місячний календар підгодівлі 2022 року

Однією з суттєвих і найважливіших процедур догляду за гортензією є весняне та літнє підживлення. На бідному на поживні речовини ґрунті навряд чи можна побачити гарне та розкішне цвітіння рослини. Коли та як краще підживлювати гортензію, коли це робити за місячним календарем - у матеріалі ТСН.ua

Коли підживлювати гортензію: терміни підживлювання та чим кращу удобрювати в цей період

Важливо дотримуватися певних часових проміжків між підживленням гортензії. Удобрювати гортензію оптимально кілька разів у такі терміни:

Перше підживлення весною проводиться після того, як рослина почне прокидатися після зимівлі (коли розтане сніг та почнуть відростати перші зелені пагони). Грунт повинен прогрітися до 5-10 градусів тепла. Весною необхідно вносити азотні добрива, фосфор та калій. Найкраще для підживлення у цей період підійдуть мочевина, аміачна селітра, сульфат амонію. Корисними для гортензії будуть в цей період і органічні підгодівлі - настій курячого посліду, настій коров'яку. Незалежно від того, які речовини ви вносите, корисно додатково замульчувати зону навколо чагарнику органічними добривами - компостом або перегноєм або суміш перегною або компосту з кислим верховим торфом. Товщина шару, що мульчує, близько 5-7 сантиметрів. Друге підживлення у період бутонізації. На цей раз вносити підживлення потрібно в період формування бутонів до їх розпускання що буде стимулювати пишне цвітіння гортензії. В цей період слід вносити багато фосфору, калію, а також невелику кількість азоту. Оптимально внести монофосфат калію, чи змішати суперфосфат сульфат калію. Замість сульфату калію можна використовувати калімагнезію або калійну сіль. Потрібно пам'ятати, що азот можна застосовувати лише навесні. Якщо вносити його багато літом, він негативно позначиться на пишноті та тривалості цвітіння, а при осінньому - рослина не зможе добре підготуватися до зими, через що може вимерзнути. Третє підживлення під час цвітіння необов'язкове, воно не таке важливе, як друге. Проводити її можна за бажанням. У цей час вноситься калій і фосфор,той самий монофосфат, мікроелементи. Азот вносити не можна. Остання підгодівля проводиться наприкінці літа чи восени. Останній раз удобрити гортензію слід наприкінці серпня чи у вересні. Процедура в ці терміни необхідна для підготовки чагарнику до зимівлі, щоб багаторічник заклав нові квіткові бруньки для майбутнього сезону. Вносяться фосфорно-калійні добрива. - монофосфат калію або поєднання сульфату калію і суперфосфату.

Відмінним рішенням буде використання готових комплексних препаратів, призначених саме для осіннього підживлення.

Гортензія добре росте та пишно цвісти лише на слабокислому ґрунті. Тому важливо регулярне підкислювати ґрунт навколо гортензій.

Чим підкислювати ґрунт навколо гортензій

На нейтральному або лужному ґрунті не варто чекати пишного цвітіння гортензії. Підкислювати ґрунт оптимально 1 раз на 2-3 тижні, але не рідше 1 разу на 1 місяць. Можна поливати розчином яблучного оцту - 100 мл 9%-го яблучного оцту розвести в десяти літрах чистої води, розчином лимонної кислоти, лимонну кислоту розчинити у воді у пропорції 20 г на 10 літрів води.

Для підкислення можна використовувати народні засоби, а саме кислі продукти - кефір, кисле молоко, ряжанка, скисле молоко. Молочні продукти розводять у пропорції два літри речовини на десять літрів води.

Сприятливі дні для підживлення гортензії за місячним (лунним) календарем 2022 року

Згідно з Місячним календарем 2022 року сприятливі дні для внесення добрив під гортензії такі:

у липні - 6, 7, 8, 9, 18, 20, 23, 24, 25;

у серпні - 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 24, 30;

у вересні - 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29;

у жовтні - : 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31.

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