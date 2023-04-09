Паску святкують в чистому домі: коли та як прибирати перед Великоднем

З'ясовуємо, звідки пішла традиція прибирати житло перед головним християнським святом, що потрібно зробити у квартирі перед Пасхою в матеріалі ТСН.ua

Четвер на Страсному тижні, останньому тижні перед Великоднем називається Чистим. Цього року він припадає на 13 квітня. Саме цього дня на Таємній Вечері Христос власноруч омив ноги кожному зі своїх учнів. Звідти й пішла назва, і четвер став Чистим.

Однак, християнські звичаї тісно переплелися з дохристиянськими традиціями, коли святкували прихід весни та весняне рівнодення. Прибирання символізувало очищення житла від темної холодної енергії зими та "наближало" весну.

Що потрібно зробити у квартирі напередодні Великодня

Вимити вікна

Зрозуміло, що з осені шибки вікон забруднилися через дощі та сніги, пилюку машин. Прозоре весняне повітря потрібно зустрічати з прозорим склом, це очевидно. Однак чисті вікна мають ще і містичне значення, своїми скляними "очима" будинок дивиться на зовнішній світ і обмінюється з ним враженнями та енергією. Саме через вікно енергія як входить до будинку, так і виходить. Тому чистота вікон – запорука щасливої атмосфери у будинку. Їх взагалі потрібно мити якнайчастіше.

Випрати фіранки та постільну білизну

В цій традиції закладене природне бажання зустріти Христа, що знову народився, у свіжості та чистоті. З точки зору язичества - це знову ж таки оновлення енергетики будинку.

Ретельно вичистити всі кутки

Саме по кутках протягом року накопичується пил, забивається сміття і живе нечиста сила.

Викинути старі, непотрібні речі

Розібрати речі, позбавитися від мотлоху, посуду, що тріснув також бажано перед Пасхою. Старі речі часто нагадують про сумне минуле та можуть викликати никати негативні емоції. А Великдень — це про оновлення, тож нехай воно торкнеться і предметів домашнього вжитку.

Раніше наші предки намагалися перед Великоднем побілити стелі, пофарбувати стіни тощо. Така традиція була пов'язана з тим, що коли наші предки топили піч та палили свічки, стелі неабияк коптилися за холодну пору року. Тому побілка перед світлим святом була якраз до речі.

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