Коли та як садити часник навесні: найкращі поради

Коли, як саджати часник навесні, як краще підготувати його для посадки в матеріалі ТСН.ua

Часник висаджують два рази на рік - озимий часник саджають восени, а ярий - навесні. Озимі сорти часнику - більше врожайні, зате ярий часник краще зберігається. Крім періоду, коли саджають ці види часнику, вони відрізняються ще й виглядом. У озимого часнику в центрі головки є стовбур, у ярового - не має, і зубки прилягають один до одного

Коли краще садити ярий часник

Ярий часник висаджують зубками навесні. При посадці ярого часнику потрібно орієнтуватися на температуру ґрунту, він повинен прогрітися до 5-7 градусів тепла. Саме при цій температурі формуються коріння часнику та ростуть стебелини.

Як підготувати ділянку для посадки часнику

Для посадки слід підбирати більш піщану землю, з високою повітропроникністю та водопроникністю. Грядки найкраще робити на освітлених місцях, захищених від вітрів, уникати низин, де застоюється волога. Землю на ділянці перекопати восени із перегноєм або компостом. Добре додати деревної золи та комплексного мінерального добрива. Перед посадкою ґрунт розрівняти.

Правила чергування та сусідства культур для часнику наступні

Найкраще садити часник втому місці, де перед ним росли огірки, кабачки, капуста, патисони та інші гарбузові, бобові й зернові культури та пряні трави. На ділянках, де раніше вирощували моркву, картоплю, цибулю або часник садити часник можна тільки через 3-4 роки.

Поряд з часником будуть добре рости квіти - гладіолуси, троянди, тюльпани, також цибуля, полуниця, помідори, картопля, огірки, кущі чорної смородині та аґрусу. Капуста, горох і квасоля не любить сусідства часнику.

Як садити часник

Як підготувати часник до посадки

За місяць, 40 днів перед посадкою відібрані головки часнику поміщають в холодне місце. Для посадки потрібно відібрати середні або великі зубки, відокремивши їх безпосередньо перед посадкою, не очищаючи від лусок.

Замочити зубки часнику на 12 годин в одновідсотковому розчині перманганату калію або мідного купоросу. Знезаразити часник у прокип'яченому розчині із золою протягом 2 годин.

Бажано перед посадкою прогріти зубчики при температурі +40-42°C до 10 годин.

Щоб прискорити проростання часнику зубки можна загорнути у вологу тканину й покласти на кілька діб в поліетиленовий пакет.

Як садити часник навесні

На зволоженій, вирівняній поверхні сформувати борозни завглибшки 3-4 см, на відстані 30 см одна від одної. Великі зубки часнику класти у борозну з інтервалом у 10-12 см, середні - з інтервалом 8 см, присипати ґрунтом та добре полити. І чекати врожаю.

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