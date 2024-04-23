Коли та як садити гарбузи у відкритий ґрунт, коли сіяти за місячним календарем 2024 року

Коли краще садити гарбуз у відкритий ґрунт цього року, коли вирощують гарбуз розсадою, сприятливі для посіву дні за місячним календарем, як правильно садити овоч

Гарбуз за певних умов можна садити у відкритий ґрунт, а можна попередньо сіяти на розсаду. Все залежить від кліматичних умов і вашого бажання.

Річ у тім, що гарбуз хоч і невибаглива у вирощуванні культура, водночас вона любить і реагує на тепло та світло. Гарбуз не переносить заморозків. Тому в холодних регіонах чи за холодної весни може не дозріти, якщо зразу висіяти його у відкритий ґрунт.

Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт, залежить від:

погодних характеристик регіону,

сортових особливостей рослини, термінів її визрівання,

фази Місяця.

Коли садять гарбуз розсадою

Вирощувати спочатку розсаду, а потім висаджувати у відкритий ґрунт потрібно в тому разі, якщо ви живете в регіоні з холодним кліматом або хочете виростити пізньостиглі, найбільш смачні різновиди гарбуза.

Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт

Потрібно в першу чергу орієнтуватися на погоду, дочекатися стабільно теплих днів, без нічних заморозків. Якщо денна температура буде нижчою 14 градусів тепла, гарбуз припинить рости, тому поки повітря не прогріється, нема сенсу садити його у відкритий ґрунт.

Сіяти насіння у відкритий ґрунт можна, коли повітря прогріється до +20°, а ґрунт — не нижче +8, а краще до +12°C.

Якщо є така можливість або у південних регіонах, насіння рекомендується відразу садити на грядках, тому що гарбуз погано реагує на пересаджування.

Як визначити, коли садити гарбуз

Щоб визначитися з терміном садіння гарбуза у відкритий ґрунт, потрібно врахувати термін проростання насіння — щонайменше 20-25 днів — і температурний режим та опади. Якщо, наприклад, за прогнозами ґрунт прогріється до потрібного значення у третій декаді травня, насіння потрібно пророщувати на розсаду в кінці квітня.

Коли садити гарбуз 2024 року за місячним календарем

Садити насіння або висаджувати пророщені паростки на грядки потрібно в період зростання місяця.

Сприятливими днями для садіння гарбуза за місячним календарем є:

у травні — 1- 4, 7 - 11, 14 - 18, 21 - 25, 28- 31.

у червні — 1 - 5, 8 - 12, 15 - 19, 22- 26, 29 - 30.

Коли садити гарбуз

Як підготувати насіння гарбуза до висівання

Відібрати великі здорові насінини.

Перевірити насіння на придатність, помістивши у підсолену воду на кілька годин. Здорове насіння не потоне.

Обробити та продезінфікувати насіння в розчині марганцівки до 4-х годин або в розчині золи — 2 ст. л золи заливають одним літром окропу та замочують у ньому насіння на 12 годин.

Перед висіванням насіння замочують у теплій воді або прогрівають у духовці.

Проростити насіння гарбуза перед висівання. Після оброблення насіння промивають і залишають на вологій тканині в темному, теплому місці для проростання.

Як посіяти гарбуз у відкритий ґрунт

Місце для садіння гарбуза має бути добре освітленим, ґрунт — удобреним, з нейтральною реакцією. Якщо ґрунт кислий або важкий, рекомендується додати вапно або деревну золу.

Кущові види садять квадратами 100 на 100 см. Для садіння сортів із довгими батогами відстань між рядками та лунками збільшують до півтора-двох метрів.

Дуже важливо, якщо гарбуз висаджується у відкритий ґрунт розсадою, не можна відразу переносити паростки на грядки без загартовування. Спочатку їх виносять на вулицю на кілька годин, потім час збільшується до 10-12 годин, щоб вони звикали до сонця й повітря.

Читайте також: