Коли та як садити моркву весною 2023 року, коли це краще зробити за місячним календарем

Коли найкраще посіяти моркву у відкритий ґрунт за агрономічними термінами, за народними прикметами, місячним календарем, читайте в матеріалі ТСН.ua

Терміни садіння моркви залежать від декількох факторів — особливості клімату, сортів коренеплоду, часу збору врожаю, місячного календаря.

Коли садити моркву залежно від сорту овоча

Сорти моркви поділяють залежно від термінів посадки на три типи — ранньостигла, середньостигла та пізньостигла морква.

Ранньостиглу моркву рекомендується висаджувати у відкритий ґрунт через 14 діб після того, як зійде сніг , якщо середня температура повітря буде не меншою за +6 градусів. Термін дозрівання у таких сортів становить близько двох місяців.

рекомендується висаджувати , якщо середня температура повітря буде не меншою за +6 градусів. Термін дозрівання у таких сортів становить близько двох місяців. Середньостиглі сорти моркви висаджують коли налагодиться тепла погода. Найкраще сіяти такі сорти у травні, червні. Така морква ідеально підходить для тривалого зберігання.

моркви висаджують коли налагодиться тепла погода. Найкраще сіяти такі сорти у Така морква ідеально підходить для тривалого зберігання. Для пізніх сортів моркви вдалий час для посадки — літо. Урожай збирають через 120 діб. Пізня морква добре зберігається зимою.

Коли сіяти моркву у відкритий ґрунт залежно від регіону

Для середньої смуги України характерна нестійка весна з частими заморозками. Найчастіше у цьому регіоні моркву висаджують починаючи з квітня.

В північних регіонах України моркву рекомендується висаджувати у відкритий ґрунт в кінці весни. Найкраще для цього підійдуть середньо та пізньостиглі сорти моркви. Середньостиглі сорти моркви швидко дозрівають і не бояться нетривалого літа.

У південних регіонах з невеликим, звичайно, сніговим покровом сіяти моркву можна вже на початку весни.

Коли садити моркву за народними прикметами

Багато городників висаджують моркву у відкритий ґрунт, орієнтуючись на народні прикмети. Одні кажуть, що моркву потрібно садити на початку цвітіння осики, інші, коли на березі розпуститься листя. І цим прикметам є обґрунтування — дерева дуже чутливі до температури повітря — на березі з'являються листя, а на осиці квіти коли ґрунт прогрівається до 6-9 ° C, а температура повітря — до 8 ° C.

Інші вважають, що садіння моркви весною потрібно закінчити не менше ніж за 10-15 діб до появи квітів на черемшині. вважається, що цвітіння цієї рослини часто супроводжується сильним похолоданням.

Коли сіяти моркву за місячним календарем

Вважається, що фази місяця впливають на життєві ритми рослин. Але, звичайно, при цьому не можна ігнорувати погодні умови. При низьких температурах морква не тільки не виросте, але і не зійде.

Сприятливим днями у березні є 27-30 березня

У квітні моркву краще садити 2-9, 11-15, 24-27, 29-- 30.

У травні сприятливим днями є 1-4, 12-14, 21-23.

У будь-якому випадку, якщо на вулиці ще холодно, зі садінням моркви краще не поспішати. Найкращою температурою для посіву моркви буде температура повітря до +15 °C, температура ґрунту -- до +8°C.

Як посіяти моркву: найкращі поради

Для хорошого росту моркви ґрунт потрібно приготувати — для корнеплода підходить торф’янистий, суглинний, супіщаний ґрунт. В глинистий ґрунт, крім добрив, слід внести пісок і торф.Після внесення добрив, необхідно перекопати ділянку і розпушити землю.

Насіння моркви відносяться до важкосхожих, тому потрібна передпосівна підготовка насіннєвого матеріалу, а саме замочування, що є одним з важливих етапів вирощування моркви.

Щоб посадити моркву потрібно підготувати борозенки. Їх глибина повинна становити близько 2-3 см, а відстань між рядами — 15-20 см. Насіння покласти в борозни на відстані одне від одного у 2-3 см, після чого засипати ґрунтом.

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