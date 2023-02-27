Коли та як сіяти капусту на розсаду 2023 року: які сприятливі дні за місячним календарем

Розповідаємо, коли краще посіяти капусту 2023 року у матеріалі ТСН.ua

Капуста — одна з найпоширеніших овочевих культур. Вона досить стійка до холодів, навіть вже при температурі 5°C насіння може проростати. А самі рослини можуть витримати заморозки до -3°С.

Для отримання хорошого врожаю важливо знати правильні терміни посадки рослини. Сіють капусту на розсаду починаючи з кінця лютого і до початку квітня включно, адже все залежить від сорту. Ранню білокачанну капусту садять в кінці лютого і протягом усього березня, кольорову капусту — в кінці березня, на початку квітня. Середньостиглі та пізньостиглі сорти садять садити на початку квітня.

Агрономічні терміни посадки капусти на розсаду 2023 року

Слід пам'ятати, що з моменту посіву насіння до висадки у відкритий ґрунт повинні рости:

ранні сорти — 50-60 днів,

середньостиглі сорти — 35-45 днів,

пізньостиглі сорти — 30-40 днів.

Терміни посіву насіння капусти на розсаду повністю залежать від термінів висадки розсади у відкритий ґрунт. Таким чином, якщо ви знаєте, що погода дозволить та ви плануєте висаджувати свою розсаду в грядки на початку травня, до посіву насіння треба приступати в середині-початку березня.

Коли сіяти капусту в березні 2023 на розсаду за місячним календарем

Найкраще вибирати найкращі дати посадки капусти, користуючись рекомендаціями місячного календаря.

Сприятливі дні для посадки у березні:

для ранньої капусти – 9-11 березня,

для середньої та пізньої капусти — 9-119-11, 24-26 березня,

для броколі та цвітної – 9-11, 16, 17, 24-26 березня.

Сприятливі дні для посіву капусти у квітні:

для ранньої капусти – 7, 21, 22 березня,

для середньої та пізньої – 7 березня,

для броколі та цвітної – 7, 12-14, 21, 22 березня.

Сприятливі дні для посіву капусти у травні:

для ранньої капусти – 3, 4, 30, 31 травня,

для середньої та пізньої капусти – 3, 4, 21, 22, 30, 31 травня,

для броколі та цвітної – 3, 4, 10, 11, 30, 31.

Які особливості вирощування капусти на розсаду

Який повинен бути ґрунт

Для розсади всіх різновидів капусти потрібен рихлий і легкий субстрат, тому його основним компонентом повинен бути торф. До основної маси торфу у ґрунті додати дернової землі та трохи піску. Можна рівні частини торфу, перегною або компосту та дернової землі змішати з невеликою кількістю піску. Для вирощування розсади капусти можна використовувати та магазинний ґрунт.

Важливо, який субстрат не взяли, ґрунт перед посівом необхідно прогріти в духовці при температурі 200 ºC або прогріти в мікрохвильовій печі, включеній на повну потужність.

Після цього бажано ґрунт помістити в оброблену розчином марганцівки місткість і дати постояти в теплому місці кілька тижнів, поки в субстраті розмножаться корисні для сіянців бактерії.

Підготовка насіння

Насіння капусти на розсаду всіх різновидів готують до посіву однаково. Спочатку посівний матеріал потрібно відсортувати. Потім загорнувши у потрійний шар марлі помістити на 15 хвилин у термос з водою температури 45-50 ºC. Після цього відразу опустити на пару хвилин у холодну воду.

Після водних процедур насіння у вологій марлі тримають добу при кімнатній температурі, поклавши їх на блюдце. Потім стратифікують добу в холодильнику при температурі 1-2 ºC, просушують і сіють.

Якщо насіння придбане у магазині, варто вивчити інструкцію на упаковуванні – цілком імовірно, що насіння вже готове до посіву і не потребує протруювання та стратифікації. Забарвлене в різні кольори насіння можна сіяти без будь-якої підготовки.

Як вирощувати капусту на розсаду

Розсаду капусти можна вирощувати з пікіровкою. Щоб виростити капусту з пікіруванням посіяти її можна в одну загальну місткість — ящик або контейнер. Надалі сіянці, що підросли, розсаджують по окремих горщиках.

Для вирощування капусти без пікірування, сіяти насіння потрібно відразу в окремі місткості — стаканчики, горщики або торф'яні таблетки.

Як посіяти капусту на розсаду з пікіруванням

У ящики глибиною 4-5 см укладають шар ґрунтосуміші товщиною 3-4 см. У ґрунті роблять борозенки на відстані 3 см один від одного та глибиною 1 см, в які розкладають насіння на відстані 1-1,5 см. Після чого присипають борозенки ґрунтом. Потім поверхню трохи ущільнюють, посіви поміщають на підвіконня і тримають при температурі 18-20 ºC.

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