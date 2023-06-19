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Коли тато-військовий зміг приїхати на випускний: Мережу зворушило відео зустрічі батька з донькою

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
71к
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Коли тато-військовий зміг приїхати на випускний: Мережу зворушило відео зустрічі батька з донькою

Батько повернувся з війни на випускний доньки і станцював вальс на шкільному подвір'ї / Фото: скриншот з відео

У випускниці здійснилася її мрія — до неї на свято прийшов батько, який повернувся з війни.

Випускниця однієї з українських шкіл опублікувала зворушливе відео зустрічі з батьком, який повернувся з війни і прийшов на це свято.

Відео, опубліковане у ТікТок поширилося у Мережі у неділю, 18 червня, коли в Україні відзначають Міжнародний день батька.

На опублікованих кадрах видно, як від порога школи, здалеку побачивши на дорозі свого батька-військового, біжить дівчина у святковій сукні та стрічкою випускниці. Вона стрімко вибігає за ворота навчального закладу і кидається до батька.

“Ось і моя мрія здійснилася!” - йдеться у титрах. 

На наступному відео батько-військовий танцює традиційний вальс на шкільному подвір’ї зі своєю донькою.

“Я мріяла з тобою станцювати на випускний, дякую, що ти був поруч у цей день та всі роки мого життя” — написала випускниця в коментарі.

Батько повернувся з війни на випускний доньки: зворушлива зустріч

Батько повернувся з війни на випускний доньки: зворушлива зустріч

Нагадаємо, з нагоди сьогоднішнього свята президент Зеленський побажав, щоб кожен батько, який зараз воює за вільну Україну, повернувся додому до своїх рідних. 

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Дата публікації
Перегляди
71к
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