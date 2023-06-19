Коли тато-військовий зміг приїхати на випускний: Мережу зворушило відео зустрічі батька з донькою

У випускниці здійснилася її мрія — до неї на свято прийшов батько, який повернувся з війни.
Випускниця однієї з українських шкіл опублікувала зворушливе відео зустрічі з батьком, який повернувся з війни і прийшов на це свято.
Відео, опубліковане у ТікТок поширилося у Мережі у неділю, 18 червня, коли в Україні відзначають Міжнародний день батька.
На опублікованих кадрах видно, як від порога школи, здалеку побачивши на дорозі свого батька-військового, біжить дівчина у святковій сукні та стрічкою випускниці. Вона стрімко вибігає за ворота навчального закладу і кидається до батька.
“Ось і моя мрія здійснилася!” - йдеться у титрах.
На наступному відео батько-військовий танцює традиційний вальс на шкільному подвір’ї зі своєю донькою.
“Я мріяла з тобою станцювати на випускний, дякую, що ти був поруч у цей день та всі роки мого життя” — написала випускниця в коментарі.
Нагадаємо, з нагоди сьогоднішнього свята президент Зеленський побажав, щоб кожен батько, який зараз воює за вільну Україну, повернувся додому до своїх рідних.
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