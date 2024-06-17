Коли ТЦК має право повторно направити повістку за оновленим законом: роз'яснила адвокатка

Після другої повістки військкомат робить запит до відділу поліції про адміністративне затримання особи.

Відповідно до оновленого закону про мобілізацію, є декілька випадків, коли ТЦК та СП має право повторно направити повістку військовозобов'язаному.

Про це детально розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в етері Еспресо.

"Законом про мобілізацію передбачено, що в разі, якщо особа військовозобов'язаного віку не з'явилася у ТЦК в час, зазначений у повістці, або відмовилась від отримання такої повістки, або ця повістка надійшла до відділу ТЦК з відміткою працівника пошти, що особа відмовилась або відсутній адресат за вказаною адресою, то відповідно ТЦК має право повторно направити таку повістку", - зазначила адвокатка.

Вона наголосила, що після другої повістки військкомат робить запит до відділу поліції про адміністративне затримання особи. Якщо дільничний відділу поліції не знайшов цього військовозобов'язаного чоловіка шляхом опитування сусідів, знаходження його фізично, то надалі ці матеріали збираються - і тоді ТЦК має право надсилати позовні заяви до суду.

Вона нагадала, що йдеться про штраф або заборони керувати транспортними засобами.

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