Коли Торжество православ'я 2023 року: що це за свято, традиції і молитва

Торжество православ'я — це день, коли у православний світ нарешті повернулися злагода та мир. Він завжди припадає на першу неділю Великого посту. Коли Торжество православ'я 2023 року — читайте в матеріалі ТСН.ua.

5 березня 2023 року увесь православний світ буде святкувати свято Торжество православ'я. Цей день завершує собою перший тиждень Великого посту і тому завжди припадає на неділю.

Встановили цю подію під час Вселенського собору, який відбувся 11 березня 843 року у Константинополі. Торжество православ'я — день, коли православна церква змогла побороти іконоборців, що знищували ікони і катували монахів. Через цих єретиків нечиста сила намагалася розвалити православну віру.

Щороку на Торжество православ'я відбувається хресна хода, подібна до тієї, що мала місце у Константинополі 843 року.

Торжество православ'я: історія

У VIII-IX столітті, коли гоніння християн вже були позаду, а християнство отримало статус державної релігії, з'явилося інше зло — імператори почали відходити від основних догматів віри. І почалися криваві гоніння проти тих, хто шанував ікони.

Особливо жорстоким виявився імператор Костянтин П'ятий (Копроним). Його прізвисько у перекладі означає "гнойовик". Так Костянтина прозвали за особливу пристрасть до гною, яким він любим обмазувати своє тіло, адже вважав, що цей продукт надзвичайно корисний для здоров'я. Імператор наказував страчувати, катувати та виколювати очі тим, хто все ще поклонявся іконам.

Ікони та фрески, які висіли в храмах, Костянтин наказав познімати, а потім знищити. Якщо цього неможливо було зробити, то їх зафарбовували. Саме тому з цього періоду до нашого часу дійшло дуже мало ікон.

Лише коли трон посіла імператриця Феодора все змінилося. Вона дуже шанувала ікони та інші православні святині. 11 березня 843 року вона разом з ченцями, священниками, патріархом пройшла хресною ходою від Собору Святої Софії до імператорського палацу, несучи в руках ікони. З того часу цю подію святкують щорічно.

Що потрібно робити у Торжество православ'я: традиції

За можливості обов'язково провідайте зранку храм, посповідайтеся і причастіться під час божественної літургії.

Торжество православ'я завершує собою перший тиждень Великого посту, який часто вважається найважчим періодом. Тому ця неділя стане радісною через проходження дуже складних днів. В неділю Церква дозволяє додати до свого раціону гарячі страви на будь-якій рослинній олії, а також червоне вино, яке використовують для причастя.

Не можна цього дня лаятися, сваритися, лихословити і мати погані думки про свого ближнього.

Молитва у день Торжества православ'я

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини,

що всюди єси і все наповняєш,

Скарбе добра і життя Подателю,

Прийди і вселися в нас,

і очисти нас від усякої скверни,

і спаси, Благий, душі наші.

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