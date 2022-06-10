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Коли у червні Україну накриє магнітна буря: як пережити несприятливе явище

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Коли у червні Україну накриє магнітна буря: як пережити несприятливе явище

Фахівці прогнозують у червні дводенну магнітну бурю, яка вплине на метеозалежних та літніх людей.

Несприятливе явище очікується 23 і 24 червня. Активність 24 червня буде досить високою. Незначні магнітні коливання прогнозується 1-2 червня, 12-13 червня і 16 червня. 

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Під їхню дію в першу чергу потрапляють метеозалежні та літні люди, вагітні, а також люди з хронічними хворобами.

Як пережити магнітні бурі 

У дні магнітних коливань метеозалежним людям слід запастись ліками першої необхідності й бути максимально обережними на дорогах та в місцях великого скупчення людей.

Також експерти радять:

  • утриматися від алкоголю;
  • не вживати у великій кількості жирну, гостру та солону їжу;
  • у період коливань зменшити фізичне навантаження, і намагатися уникнути стресів;
  • пити чисту воду, м'ятний чай, натуральні компоти і морси;
  • якщо є можливість, проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • стежити за артеріальним тиском і запастися необхідними ліками, якщо у вас є хронічні захворювання.

Що це за явище і як за 5 хвилин поліпшити погане самопочуття - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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