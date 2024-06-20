Коли у "Дії" з'явиться е-бронювання та як це працюватиме: роз'яснили у Мінцифри

Заброньований працівник буде бачити цю інформацію у "Резерві+".

Електронне бронювання працівників у "Дії" з'явиться за декілька тижнів.

Заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерія Ткач пояснила, як це працюватиме.

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"Те, що ми пропонуємо - синхронізація бронювання, то особа не буде чекати (на схвалення заявки - ред.), ні тиждень, ні два. Всі процеси будуть відбуватися протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, всі відповідні перевірки будуть проведені. Тоді керівник підприємства отримає інформацію по кожному працівнику - заброньований чи не заброньований. А сам працівник буде бачити цю інформацію у "Резерві+", - роз'яснила вона.

Ткач наголосила, якщо особа захоче згенерувати документи у паперовому вигляді - це також буде передбачено.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Роз’яснення щодо бронювання! Хто марно сподівається? Коли процес прискориться?

Нагадаємо, що ФОПи отримають відстрочку від мобілізації. Кого це стосується - читайте ТУТ.

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