Коли у Дніпрі розпочнеться опалювальний сезон: експерти назвали умови запуску котелень

Коли у Дніпрі розпочнеться опалювальний сезон: експерти назвали умови запуску котелень

Чекати тепла в трубах городянам доведеться до того, поки на вулиці не опуститься температура повітря до восьми градусів.

Опалювальний сезон у Дніпрі не за горами. Він почнеться після того, як середньодобова температура на вулиці опуститься до восьми градусів тепла.

Про це пише "Наше місто"

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Як стало відомо, котельні запустять після того, як температура повітря протягом трьох днів не підніматиметься вище восьми градусів.

"Станом на 28 вересня капітально відремонтовано 39 котлів, замінено близько 60 кілометрів теплових мереж, відновлено майже 40 кілометрів теплової ізоляції, встановлені 49 енергоефективних насосів. До кінця поточного тижня всі підготовчі роботи будуть повністю завершені", — розповів заступник директора з виробництва КП "Теплоенерго" Володимир Білан.

Він також підкреслив, що процес подачі тепла в будинки місцевих мешканців може в середньому зайняти до 14 днів. Перші отримають опалення об'єкти соціальної сфери: лікарні, дитячі садки та школи.

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