Коли у Харкові буде світло: в "Укренерго" назвали терміни відновлення електропостачання

Голова "Укренерго" обіцяє, що енергопостачання у Харкові відновлять за два тижні.

Ситуація з електропостачанням у Харкові, який постраждав через ракетні і дронові атаки РФ, може покращитися через 14 днів за умови, якщо не буде нових масштабних обстрілів.

Про це повідомив на брифінгу в Харкові голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає "Укрінформ".

За його словами, масштаб руйнувань енергосистеми у Харкові вражає, але попри це місто, хоч і з обмеженнями, залишилося з електрикою.

"Все ще досить важко гарантувати якісь конкретні терміни. Говоримо орієнтовно про 7-10 днів, можливо, до двох тижнів, коли енергетики зможуть у повному обсязі відновити нормальне енергопостачання міста. Це за умови, що не буде нових масштабних руйнувань", – каже очільник "Укренерго".

За його словами, "Укренерго" має достатню кількість ремонтних бригад, спеціалізованої техніки, матеріалів, обладнання.

За словами Кудрицького, в ніч проти 26 березня "Укренерго" взагалі не вводило обмежень у Харкові. Він пообіцяв, що у вихідні графіки, що зараз діють у місті, "будуть м’якшими".

Хто допоможе у відновленні енергосистеми

Голова "Укренерго" попередив, що на відновлення зруйнованих об’єктів знадобляться місяці. З відновленням висловили готовність допомогти європейські країни, США, Канада, Японія.

"Цього тижня відбудеться онлайн-зустріч для енергетиків, на якій будуть визначені потреби та джерела фінансування не лише для Укренерго, а різних енергетичних компаній для відновлення. Ми говоримо про десятки країн", – зазначив Кудрицький.

Також він повідомив, що збитки через руйнування об’єктів "Укренерго" склали десятки мільйонів євро, а разом із підприємствами енергогенерації на Харківщини – сотні мільйонів.

Нагадаємо, що 22 березня по Харківській області росіяни завдали один з найбільших по своїй масованості й інтенсивності удар по енергоінфраструктурі. Харків опинився у режимі блекауту.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російська масована атака по об'єктах енергетики у Харкові завдала серйозних руйнацій: зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ.

24 березня стало відомо, що після масованих російських атак у Харківській області запроваджують погодинні відключення електроенергії.

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