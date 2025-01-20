Коли у "Резерв+" відновлять відстрочку для студентів: Міноборони назвало дату

Це стосується студентів та аспірантів, які навчаються на денній або дуальній формі.

В Україні від 22 січня відновлюється можливість для студентів та аспірантів отримати відстрочку від мобілізації через додаток "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти та науки України плануємо відновити відстрочки для студентів та аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги", - розповіла вона.

Облік студентів для мобілізації визначається законом, ухваленим у травні 2024 року. За цим законодавством, відстрочку від служби в армії можуть отримати чоловіки, які навчаються на денній або дуальній формі на першому курсі вищої освіти. Крім того, звільнені від призову всі аспіранти, докторанти та асистенти-стажери.

Нагадаємо, що в "Резерв+" з'явився новий сервіс для військовозобов’язаних. У разі зміни місця проживання військовозобов’язані можуть повідомити ТЦК про нову адресу та оновити контактні дані дистанційно - за допомогою нового сервісу в застосунку “Резерв+”.

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