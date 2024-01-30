Коли ухвалять скандальний закон про мобілізацію — нардеп дав відповідь

Нардеп прогнозує ухвалення нового закону про мобілізацію не раніше березня.

Народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що новий закон про мобілізацію, який мають розглянути 6 лютого, може бути ухвалений не раніше березня.

Про це він заявив в інтерв'ю "Телеграфу".

"За моїми прогнозами, такий законопроєкт з’явиться не раніше березня. Наразі з поганих рішень намагаються обрати найкраще, яке може бути сприйняте суспільством. Повторюсь, на жаль, хороших рішень вже не залишилось", - сказав нардеп.

За його словами, ситуація на фронті поки що дозволяє утримувати позиції наявними силами. Однак в багатьох бригадах спостерігається серйозний некомплект особового складу.

"Тому мобілізація критично необхідна, щоб поповнити вже створені бригади, мова навіть не йде про нові підрозділи", - сказав Нагорняк.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію. За її словами, це займе тижні.

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