Коли Україна матиме передумови для переговорів з Росією: експерт відповів

Передумови для переговорів між Україною і РФ можуть з'явитися навесні.

На Україну, ймовірно, чекає важка артилерійська війна і лише за її результатами у нас будуть передумови для переговорів.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Росія ще має великий запас міцності.

"Найімовірніше, нас попереду чекає важка артилерійська війна. І тільки за її результатами на весну, коли їхній військово-промисловий комплекс по-справжньому забуксує, у нас будуть якісь передумови до розмови", - розповів він.

Переговори з РФ

Президент Володимир Зеленський під час свого звернення до учасників саміту G20 заявив, що зараз настав час, коли можна закінчити руйнівну війну, яку розпочала Росія.

Голова держави наголосив, що Кремль має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Президент акцентував, що більше ніяких домовленостей на кшталт "Мінська-3" не буде.

Також радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні.

9 жовтня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

Утім після відступу з Херсона Росія почала знову просувати свої умови для переговорів. У Лаврова стверджують, що не будуть виводити свої окупаційні війська із тимчасово захоплених ними територій України, що є ключовою позицією України для початку діалогу з Москвою.

Речник Міністерства закордонних справ України, коментуючи чергові ультиматуми РФ, заявив що Москва "перебуває не в тій позиції, щоб диктувати свої умови".

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