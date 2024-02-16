Коли Україна може отримати шведські винищувачі Gripen: відповідь міністра оборони

Рішення про передавання шведських винищувачів Gripen залежить від того, чи стане країна союзником НАТО. Річ у тім, що тоді на Швецію поширюватиметься дія Статті 5, а також спільного оборонного планування НАТО.

Про це сказав міністр оборони Швеції Поль Джонсон в інтерв'ю 24 Каналу.

"Тому ми сказали, що після цього зможемо розглянути це питання, але це також залежатиме від співпраці з іншими країнами. Як ви знаєте, компоненти системи Gripen виробляються й у багатьох інших країнах", – зазначив він.

Країна також бере участь в коаліції з виробництва винищувачів і думаємо про те, як можемо зробити найкращий внесок у цю справу.

"І це одна з речей, які ми розглядаємо. Але ми повинні бути союзниками НАТО, щоб мати можливість прийняти таке рішення, і це також залежить від інших країн", – каже міністр оборони.

Проте він наголосив: життєво важливо, щоб Україна отримала сильні військово-повітряні сили. Зокрема, нам потрібні винищувачі 4-го покоління.

"Тому ми також розглядаємо, що ми можемо зробити, наприклад, для фінансування, коли мова йде про коаліцію винищувачів, що ми можемо зробити для навчання і так далі", – підсумував Поль Джонсон.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до НАТО.

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