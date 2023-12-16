Коли Україна може стати членом ЄС і що для цього потрібно: думка Портникова

Процес вступу України до Європейського союзу не такий простий і займе тривалий час.

Таку думку висловив політолог та український публіцист Віталій Портников.

"Сам факт прийняття країн до Європейського Союзу - це вже проблема майбутнього. Ми не знаємо, коли це буде, тому що ми не знаємо відповідь на найголовніше питання. Я от тільки що говорив з нашими молдавськими колегами. Я їм сказав - ви уявляєте собі непереговірний процес? Тому що переговори - це стандартна річ, але ж є багато нестандартних питань. Наскільки можна прийняти до Європейського Союзу країни, які не контролюють свою територію в міжнародно визнаних кордонах? Наскільки реально вирішити це питання? Чи будуть нові підходи до України, до Республіки Молдова, до Грузії, до взаємин Сербії і Косово? Якщо почнуться переговори з Боснією і Герцеговиною, що було неодмінною умовою для того, щоб погодилися на перемовини з нами, як буде сприйматися в цих перемовинах позиція Республіки", - вважає він.

"Якщо країни колишнього Радянського Союзу, як буде пояснено, що країни Західних Балкан, які вже два десятиріччя як почали свою інтеграцію, перебуватимуть в черзі за тими, хто прийшов пізніше? Все це питання, які можуть розтягнутися у своєму рішенні на довгі непрості десятиріччя. Тому я думаю, що від європейських політиків і чиновників цієї генерації було потрібно найголовніше - почати процес перемовин з Україною, Грузією, Молдовою. Врешті-решт, з країнами західних Балкан. Питання участі цих країн у Європейському Союзі, як і питання того, що буде з їхньою територіальною цілісністю на момент цієї участі, буде ухвалювати просто нове покоління західних політиків",- додав він.

Довідка:

Україна активізувала співпрацю з Європейським Союзом 2014 року після перемоги Революції Гідності. Того ж року Рада та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі й НАТО закріплено в Конституції від лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу за спеціальною процедурою. Невдовзі такі заявки подали Грузія та Молдова.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС Україні й Молдові, а також висунула низку умов, які Україна має виконати перед початком переговорів щодо вступу до Євросоюзу. 23 червня лідери ЄС зібралися в Брюсселі на саміт, де надали Україні й Молдові статус кандидатів.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною й Молдовою про вступ у ЄС. Того самого дня Зеленський підписав указ про підготовку до переговорів щодо вступу України в ЄС, доручивши Кабміну забезпечити завершення виконання рекомендацій Єврокомісії.

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