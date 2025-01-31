Коли Україна отримає наступну партію F-16: Умєров розповів про літаки від Нідерландів

Міністри оборони України та Нідерландів зустрівся у Гаазі. Головною темою переговорів була програма винищувачів F-16.

Про результати розмови з колегою Рубеном Брекельмансом повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

"Нідерланди – серед лідерів підтримки України, і їхня допомога суттєво зросла у 2024 році. Уже маємо домовленості на 2025-й. Головний пріоритет – програма F-16. Очікуємо цьогоріч на чергову партію літаків, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу", – написав Умєров.

Він зазначив, що Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил та підтримують розвиток української авіаційної інфраструктури та спроможностей.

"Другий пріоритет – дрони. Скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей", – додав міністр.

Очільник оборонного відомства додав, що також обговорювались питання артилерійських снарядів, протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів. Він зауважив, що Нідерланди чітко розуміють потреби захисників України та готові допомагати.

"Окремо – індустріальна взаємодія. Наступний логічний крок – розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності наших армій. Синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій. Важливо разом з партнерами діяти швидко та результативно", – підсумував Рустем Умєров.

Нагадаємо, Україна чекає на винищувачі Mirage 2000. На думку експерта, вони мають певну перевагу перед F-16. Водночас поки що говорити про вплив винищувачів F-16 як окремої серйозної компоненти не можна через незначну їх кількість в Україні.

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