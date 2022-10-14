Коли Україна отримає перші комплекси NASAMS: Резніков відповів

Україна в жовтні отримає кілька перших комплексів NASAMS, які посилити протиповітряну оборону України.

Кілька перших установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS США поставлять Україні вже цього місяця.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Є рішення США про постачання нам дуже відомої системи NASAMS: перших кількох установок. Уже триває навчання наших фахівців. І вони будуть поставлені цього місяця", - сказав він.

Також він повідомив, що в жовтні Україна отримає з Німеччини систему протиповітряної оборони IRIS-II.

За його словами, українські бійці вже завершують навчання на ній.

Нагадаємо, Міністри оборони країн НАТО провели у Брюсселі шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення.

Також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон надасть Україні ракети до систем протиповітряної оборони NASAMS. Вони можуть збивати крилаті ракети, які запускає Росія.

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